El hábito que incluyes en tu rutina diaria y es perjudicial para tu salud: atento a cómo lo haces

Si echas la vista atrás, es muy posible que te quedes asombrado si piensas en que eso del Covid-19 fue hace casi cuatro años. Porque sí, nos queda poco para dar carpetazo a este 2023 y eso culminará con el cuarto aniversario desde que el mundo se encerró en casa para evitar contagiarse.

No sabemos si eres de los pocos que no lo ha pasado nunca (o al menos, que te hayan diagnosticado con él) y, por tanto, todavía no tienes claros los síntomas, pero, en cualquier caso, no vamos a hablar de ellos, sino de las consecuencias que deja. Y no precisamente de ese posible Covid persistente, sino de los hábitos y "traumas" que nos ha dejado.

Y es que, según un estudio del College Rover en Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes han cogido un hábito después del covid que es significativo y que puede ser perjudicial para tu salud. Y es que, según su estudio, ahora son "hiperconscientes de los gérmenes" por lo que están más que obsesionados con la limpieza.





De esa manera, tienden a lavarse las manos unas diez veces al día, y, de los encuestados, casi un 40% lo hace más de 20 veces al día. Algo que es perjudicial para nuestra salud, ya que elimina aceites naturales protectores de nuestra piel, además de empobrecer la flora bacteriana de nuestras manos, por no hablar, de la pérdida de elasticidad que sufre la piel de lavarnos tanto las manos.

Hábitos que antes no se hacían y que ahora son de obligado cumplimiento para estos jóvenes, que tienen miedo de contagiarse de cualquier bacteria. No solo existe entre ellos la rutina de lavarse constantemente las manos, sino que han puesto en marcha otros como lavar la ropa de cama más de una vez por semana, o, como alguno ha reportado en el estudio, denunciar a sus compañeros de piso o habitación por poca higiene y limpieza.

Las 5 rutinas que necesitas adquirir para mantener tu casa ordenada

La primera imagen que genera una cama sin hacer... es que eres un desastre. Por ello, evita tenerla desordenada. Si está así, la impresión de desorden se 'expandirá' en toda la habitación. Es muy importante que adquieras el hábito todas las mañanas (siempre después de ventilar tu espacio) y que hagas la cama. Al final lo llevarás a cabo de manera automática y ni te darás cuenta.

Si tienes mascotas o niños y no usas este pequeño electrodoméstico, estás perdiendo mucho tiempo en limpiar. Adquiere la rutina de utilizar el aspirador, sobre todo para dejar en perfectas condiciones las mesas de noche, cortinas, lámparas, mesillas, espejos, alféizares, la televisión... Tanto los humanos como las mascotas dejan células muertas y pelos sobre todo lo que hay en tu hogar. Una aspiradora no arrastra, sino que elimina el polvo y esas partículas, por lo que dejarás tus espacios como nuevos.





Otro de ellos es vaciar, cada mañana, el lavavajillas. Esta recomendación es muy sencilla y te ayudará bastante a organizarte en tu día a día. Solo invertirás cinco minutos para vaciar el lavavajillas. Si lo haces, cuando llegues a casa la cena será mucho más fácil ya que tendrás toda la cubertería que necesitas.

También se recomienda limpiar la nevera de forma semanal. No te recomendamos que limpies en profundidad tu nevera, pero si que elimines cualquier rastro de suciedad. Así mantendrás el electrodoméstico limpio y luego no te tocará limpiarlo con más “interés”.

Cada 15 días elige una habitación de tu hogar para limpiar y aspirar todo, como puertas, cortinas... También focaliza tu tarea en los pequeños detalles. Si te organizas de esta forma, evitarás realizar una limpieza profunda con más asiduidad.

Si tienes lavavajillas, lo recomendable es que no lo pongas hasta que esté lleno. De esta forma ahorrarás luz. En ese caso, puedes fregar los platos y vasos a mano. Si quieres mantener tu cocina ordenada, hazlo siempre después de comer. Si no acumulas utensilios de cocina, vajilla y cubiertos, tendrás todo listo cuando vayas a cocinar de nuevo.

El orden es fundamental para que nuestra casa sea un hogar. Y el espacio donde pasamos más tiempo normalmente es el salón. Por eso, es fundamental que este lugar de la casa permanezca ordenado, algo que no resulta demasiado fácil, ya que como hacemos vida aquí, tiende a desordenarse con más facilidad.