El error que Manolo Lama no habría cometido en el Mundial de Clubes con las propinas: "No soy un principiante"

El Senado de Estados Unidos aprobó hace unos días abrir el debate polémico presupuesto del presidente, Donald Trump, denominado el "grande y hermoso proyecto de ley", que contempla unos 4 billones de dólares en recortes de impuestos.

Y entre las medidas más polémicas de ese proyecto se encuentran: elevar el gasto en defensa, control migratorio y la reducción de programas sociales como Medicaid y cupones de comida.

Pero lo más llamativo, sin lugar a dudas, fueron las palabras del propio Trump que hablaba incluso de suprimir los impuestos sobre las propinas.

"EE.UU. quiere impuestos reducidos, incluyendo ningún impuesto sobre las propinas, horas extra y la seguridad social, deducciones de intereses en autos, seguridad fronteriza, un Ejército fuerte y una ley que es grandiosa para nuestros campesinos, manufactureros y el empleo general", era el mensaje que escribía el presidente de Estados Unidos en la red Truth Social.

LOS PROBLEMAS DE RUBÉN MARTÍN Y MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CON LAS PROPINAS EN ESTADOS UNIDOS

Y sobre ese asunto de las propinas se habló en El Partidazo de COPE, ya que Rubén Martín y Miguel Ángel Díaz, como enviados especiales de Deportes COPE al Mundial de Clubes, están viviendo de primera mano cómo funciona el sistema en los restaurantes.

"Al menos es un 15%. Estamos siendo disciplinados", comentaba Miguel Ángel Díaz. Y agregaba: "Tú dices se va el camarero y pongo un 5, pero no. El camarero se queda a tu lado y hasta que no ve que pones por lo menos el 15% no se va".

Juanma Castaño, por su parte, decía entre risas: "Cuando te traen la cuenta en Estados Unidos, viene con tres opciones de propinas: 10, 15 o 20%. Y no hay ningún español que no haya puesto más del 10% nunca".

Paco González se unía al divertido debate sobre las propinas en los restaurantes estadounidenses y señalaba: "Tengo un familiar que ha ido al Mundial de Clubes y que pagaba con tarjeta. Pero el otro día pagó con efectivo y se piró. Dejó el dinero y se fue sin poner propina, pero ha intentado hacer lo mismo y la cuenta venía con la propina ya sumada".

Comentario que hizo mucha gracia al director de El Partidazo de COPE y que no dudó en responder poniendo a Manolo Lama de ejemplo. "Lama nunca habría cometido ese error. Habría dicho que no le gustaba el sitio y no le habría pillado". El narrador fue quien cerró el divertido debate y comentó dijo: "Paco, tu familiar es un principiante. ¿Cómo va a robar al Banco de España un día y va a volver al día siguiente?".