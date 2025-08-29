Los vecinos de un agricultor de Sanlúcar de Barrameda, a cuadros por su insólita habilidad: "Dicen que se me da muy bien"

En 'la hora de los Fósforos', nuestros queridos oyentes nos hablan sobre situaciones muy disparatadas. Y todo en función al tema del día. En el 900.50.60.06 hablamos con ellos sobre lo siguiente: ¿Cuáles son sus aficiones, sus gustos? ¿Qué cosas se les da bien hacer?

La primera 'Fósfora', desde Barcelona, relata que le gusta mucho escribir. Elabora versos cortos para tratar de sacar lo mejor de sí. Por otro lado, charlamos con José Antonio. Se le da genial escribir a máquina. Un don que no tiene todo el mundo.

la velocidad de juancho recogiendo cabalacines

Se suceden más llamadas de oyentes. Como la de Juancho. Este 'Fósforo' nos llama desde Sanlúcar de Barrameda. En la parte norte del municipio. Sus vecinos dicen que se le da muy bien "coger tapines (calabacines). Me dicen: ¿cómo terminas tan rápido. Yo soy autónomo, trabajo solo, entro a las 5 de la mañana. Con linternas. Yo ahora mismo estoy en invernadero, y hay que entrar verano. El calabacín blanco es muy delicado y el que tenga uñas largas no puede cogerlos. He llegado a coger unos 1.500 kgs de calabacines".

Antonio es un oyente que nos llama desde el levante. Se le da genial escribir y componer para otros. "Es lo que vulgarmente se llama, negro. Depende del momento de emoción que uno tenga... se me dan bien ambas cosas, afortunadamente. Hay muchas creaciones que han llegado lejos. Algunas canciones, relatos cortos también. Pero, por confidencialidad, no puedo decir para quién escribo. Y no soy el único".

la gran habilidad de un fósforo: deshacer nudos

Roberto, desde Sevilla, explica que es un número 1 en "quitar nudos. Yo soy muy metódico. Para eso, me dice todo el mundo: 'quítame el nudo este, quítame el nudo'. Sobre todo las cadenas. Que cuesta mucho. Para eso soy muy metódico y lo quito muy bien. Es una cosa que me distrae".

Por último, recogemos el testimonio de Fernando. Nos llamaba mientras cocina. Se le da genial hacer callos. "Los callos a la madrileña. Soy andaluz, soy de Córdoba, pero como vivo en Madrid los hago. Y cada vez que viene mi madre a Madrid, se los tengo que poner. Y se come dos o tres platos. En verano los hago, pero menos. Si alguna vez me apetece, los elaboro. Además, me pongo 2-3 kgs de callos y me tiro todo el día porque lo hago muy despacio".