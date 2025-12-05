Raúl, carnicero: "Si sigue bajando el precio del cerdo repercutirá en otros animales que ya están caros como el pollo; ya ha bajado unos céntimos pero en los embutidos no se nota"

El precio del cerdo ha sufrido una caída histórica del 17 % en apenas una semana, coincidiendo con la detección de un brote de peste porcina en Cataluña. Según datos de Mercolleida, la lonja de referencia en España, se trata del precio más bajo en 30 años, una situación que preocupa al sector pero que, sin embargo, no se ha trasladado al bolsillo del consumidor.

Así lo ha confirmado Raúl, carnicero en Madrid, en el programa 'Herrera en COPE'. Desde su establecimiento, ha explicado a la periodista Pilar Cisneros que la bajada en la lonja "a nosotros prácticamente ha sido de céntimos, puede ser 20 o 30 céntimos en el kilo por pieza, pero no es importante". Por este motivo, asegura que de momento no pueden rebajar los precios de venta al público en productos como las chuletas de aguja (7,50 €/kg) o el magro (7,99 €/kg).

'Psicosis' en el mostrador

El carnicero ha alertado de una consecuencia indirecta del brote: el miedo de los compradores. "Sí, hay gente que pregunta, un poquito de psicosis hay", ha reconocido Raúl, quien teme que si los clientes dejan de comprar cerdo, aumente la demanda y el precio de otras carnes. "Si entra psicosis y no come cerdo, pues va a tirar a otros tipos de carnes, sobre todo pollo, y que suba el pollo", ha advertido.

Raúl ha señalado que el verdadero peligro no es el consumo, ya que la peste porcina no se transmite a humanos, sino que el virus salte de los jabalíes a las granjas. "Lo malo es que pase a una explotación de cerdos. Entonces, ya la cosa sería bastante importante", ha afirmado, calificando este escenario como un "desastre total". De momento, el brote sigue contenido en animales salvajes.

El jamón de Navidad, ajeno a la crisis

Esta crisis de precios tampoco afectará a los productos curados. Según el carnicero madrileño, en los embutidos la bajada es "cero", ya que "llevan otro tipo de procesos" y se elaboran con meses de antelación. Por tanto, el jamón para Navidad no será más barato este año.

De hecho, ha pronosticado que los jamones "nos van a salir igual de caros" y ha añadido que "están muy muy caros ya, ya más que el año pasado". El mayor riesgo, según Raúl, es para las explotaciones de cerdo ibérico que viven en libertad, si los jabalíes infectados entran en contacto con ellos.

Un problema de sobrepoblación

El origen de la crisis sanitaria se encuentra en la sobrepoblación de jabalíes. Tal como ha informado la redactora de COPE Cataluña, Yolanda Canales, el impacto económico en el sector porcino es enorme, ya que "cada céntimo que baja el precio del kilo supone cerca de 1.000.000 de euros menos". La Unión Europea ha ampliado la zona de vigilancia a 91 municipios, aunque ha dejado fuera a grandes productoras como la comarca de Osona.

Actualmente hay 13 jabalíes con positivo confirmado y 39 granjas inmovilizadas por precaución, sin ningún cerdo afectado. Para contener el brote, se han desplegado la UME, la Guardia Civil y agentes rurales, que usan drones con cámaras térmicas y desinfectan todos los vehículos y calzado. Sin embargo, la caza masiva se evita porque "podría ser peor el remedio que la enfermedad", al espantar a los animales y expandir el virus, según Canales.

Los ganaderos llevan tiempo denunciando que la población de jabalíes, estimada en 300.000 ejemplares en Cataluña, está fuera de control. Yolanda Canales ha atribuido este crecimiento a "la política proanimalista de las instituciones", las campañas anticaza y el fracaso de métodos como las vacunas anticonceptivas impulsadas en Barcelona durante la alcaldía de Ada Colau.

FRC Jabalí

El divulgador científico, Jorge Alcalde, ha aportado una perspectiva nacional, indicando que la población de jabalíes en España ha crecido un 500 % en los últimos 30 años, pasando de 200.000 a más de 1,3 millones. Alcalde ha señalado que, para evitar una superpoblación de difícil control, es necesario "utilizar algunas técnicas cinegéticas que puedan acabar con el 30 % de la población" y volver a habitar zonas boscosas abandonadas.