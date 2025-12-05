Las claves de la decisión de RTVE al retirar a España de Eurovisión y no emitir el festival por la participación de Israel: ¿volveremos al certamen?

Radio Televisión Española ha decidido que España no participará en la próxima edición del Festival de Eurovisión debido al respaldo mayoritario de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel.

La decisión, analizada en el programa 'Herrera en COPE' por el periodista Jorge Bustos y Esther Mucientes, responsable de televisión en 'El Mundo', implica también que la cadena pública no emitirá la gala.

La postura de RTVE llega después de que 738 delegados de los 1.122 presentes en la asamblea de la UER votaran a favor de la permanencia de Israel.

Según explicó Mucientes, España logró forzar una votación secreta con el apoyo de otros siete países para "evitar presiones de Israel", pero la votación no logró su objetivo. La pregunta específica fue si se aceptaban las "nuevas medidas implantadas por la UER para controlar un poquito más a Israel", a lo que la mayoría respondió afirmativamente.

Con esta renuncia, España se suma al boicot de Países Bajos, Eslovenia e Irlanda. La decisión de no emitir el certamen, que se celebrará el 16 de mayo en Viena, tendrá un fuerte impacto en la audiencia, ya que la gala de 2025 congregó a casi 6 millones de espectadores. Además, la UER dejará de percibir los más de 330.000 euros que RTVE paga por los derechos de emisión.

De cara al futuro, la periodista Esther Mucientes ha expresado sus dudas sobre si España volverá al festival. Considera improbable que la UER expulse a Israel en próximas ediciones, lo que plantearía un dilema para RTVE y el Gobierno.

Mucientes señaló que, aunque "no sería lógico" que España liderara un boicot para luego dar marcha atrás, "cambiar de chaqueta, ya sabemos que no le cuesta demasiado".

La polémica de Silvia Intxaurrondo en RTVE

En otro orden de cosas, la entrevista abordó la situación de la presentadora Silvia Intxaurrondo. Una inspección de Trabajo consideró que su contrato con RTVE era fraudulento al facturar a través de una sociedad pantalla. Esto obligó a la corporación a darla de alta en la Seguridad Social, pero la presentadora rechazó un contrato artístico, el habitual para estrellas externas.

Finalmente, RTVE la inscribió como personal no fijo adscrita al convenio, con un sueldo de 2.201 euros al mes más un plus de 10.000 euros. Al no alcanzar su salario anterior de más de 253.000 euros anuales, Intxaurrondo ha demandado a la corporación. Su exigencia es clara: "me quedo con el salario base, porque es lo que viene en convenio, pero ponme un plus de 20.000 euros al mes que me llegue para cobrar lo que cobraba".