Una vecina de León queda con sus amigas para tomar un café y corta la charla por lo que le dice una de ellas: no le había pasado antes

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' de 'Herrera en COPE' responden al tema del día que les planteamos: ¿en qué momento se dio cuenta de que se estaba haciendo mayor? Mercedes (desde Villafranca del Bierzo, León), dice que siempre se ha sentido muy joven. Pero los 62 años se le han echado encima porque "cuando me reúno con mis amigas, te entra la risa tonta, se te escapa la meada....", dice provocando las risas de todos los colaboradores.

Pero es que la historia no acaba ahí. Afirma que hay un primer día en el que se produce esta circunstancia. Suele ser cuando se ríe mucho, lo está pasando bien "y se me escapa todo. Y digo 'Madre mía', esto con 15-20 años no me pasaba".

Así, ese chiste o broma que le había hecho una amiga desencadenó ese incidente que vivió y que, por desgracia, le sucede siempre cuando se ríe mucho.

Aitana, por ejemplo, le decía a Alberto Herrera que se siente mayor cuando acaba de comer y dice "pues ya hemos comido". Y, después, se sintió mayor "cuando Amaia Montero salió a cantar con Karol G y me metí a buscar quién era Karol G".

Iván, además, se ha dado cuenta de que se ha hecho mayor cuando "te levantas del sofá haciendo ruiditos y cuando tienes que hacer una foto a las instrucciones y ampliarla porque no veas las letras". Otro 'Fósforo', llamado Isidro, se percató de esto que decimos "cuando pasamos a guardar la botella de alcohol, agua oxigenada, en el baño... a tener una caja con la pomada para la artrosis, paracetamol o ibuprofeno". Así, ha dedicado un espacio más completo a esa caja.

"antes podía ponerme los calcetines de pie... ahora ya no"

Juan Manuel también ha hecho referencia a la vista. Como Iván. En el momento en el que tuvo que ponerse gafas para ver de cerca. También "antes ponía ponerme los calcetines de pie... ahora ya no. Antes le decía a mi hijo que a dónde iba. Y ahora me lo dice a mí cuando salgo con mi mujer".

José Antonio, desde Barcelona, dice que por las mañanas se levanta y lo único que tiene ganas es de tomar un café, y me tomo otro café, y no hay manera de recuperarse. Luego me monto en el coche, y me duele la espalda. Y así estamos. Y no hay manera. Estoy todo el día tomando café".

Un 'Fósforo', llamado Rafael, fue un día a Alcázar de San Juan por trabajo. A la vuelta, uno de ellos estudió Farmacia en Granada. Pararon a cenar allí "y hay una calle muy famosa donde hay muchos bares de copas. Entramos a uno de ellos, estábamos tomándonos una cerveza, y a la segunda veo la gente que hay. Me di cuenta de que en el sitio ya no pegábamos ni con pegamento. Te quedas un poco descolocado. Duele un poco. Ahí te das cuenta de que te estás haciendo mayor".

Da la casualidad de que ha intervenido otro oyente que se llama Rafael. Se ha dado cuenta de que es mayor "cuando llevas también las tarjetas del médico. Me he dado cuenta cuando la tarjeta del médico pasa a ser la primera, es cuando saco la conclusión de que es la que más utilizo".

Santiago jugaba al fútbol y, alrededor de los 40 años, estaba esperando a su mujer. Había dos al lado de él jugando al balón "y yo me creía Maradona. Me llegó el balón a mis pies y uno de los dos dice: 'Oiga, señor, ¿nos echa el balón?' Me vine abajo. Y en ese momento me di cuenta de que me había hecho mayor".

