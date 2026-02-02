Tatiana, vocalista: "La banda es un hobbie muy profesionalizado; no vivimos de la música. Buscamos que cuando el público cierre los ojos escuche la esencia de The Cranberries"

La música de la icónica banda irlandesa The Cranberries ha vuelto a sonar con fuerza gracias a una banda tributo española. Su vocalista, Tatiana, ha explicado en el programa 'Herrera en COPE' con Alberto Herrera cómo surgió el proyecto y cuál es la filosofía que los guía para mantener vivo el legado de Dolores O'Riordan.

Tatiana ha relatado que la formación del grupo "surgió de una forma muy natural". Todo comenzó cuando tocaron por primera vez 'Dreams', uno de los temas más emblemáticos de la banda, y "aquello sonó fenomenal". En ese momento, ha contado, "vimos que que podíamos tener un filón, pues tocando canciones de de Cranberries", una banda de la que ella ha sido fan "desde niña".

Un homenaje desde el respeto

La vocalista ha querido dejar claro que su propuesta se aleja de la imitación. "No somos un tributo de disfraz", ha afirmado. Para empezar, su escenografía es propia y sobre el escenario son siete músicos, a diferencia de los cuatro que componían la formación original. Lo que buscan, ha insistido, es que "cuando el público cierre los ojos, escuche la esencia de la música de De Campbellries y de la voz maravillosa de Dolores Orriordan".

Cuando el público cierre los ojos, escuche la esencia de la música de The Cranberries y de la voz maravillosa de Dolores O'Riordan" Tatiana Vocalista de banda tributo

Aunque para los miembros de la banda la música es una afición, la abordan con la máxima seriedad. "Para nosotros esto es un hobby, pero es un hobby muy profesionalizado", ha señalado Tatiana. La cantante ha subrayado que, aunque no viven de ello, dedican "toda nuestra ilusión y muchas horas de trabajo para que suene y sea lo más profesional posible".

Próximas fechas

La banda tributo tiene varias fechas confirmadas para los próximos meses. El 21 de febrero actuarán en la Sala Rey Luis de Mahadahonda, mientras que el 19 de marzo, coincidiendo con San Patricio, estarán en la Sala Independence Club de Madrid. Además, han adelantado que visitarán Córdoba en el mes de noviembre y han invitado a los seguidores a consultar el resto de fechas en su perfil de Instagram.