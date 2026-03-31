Maldini, desconcertado por la presencia de un futbolista con España ante Egipto: "Es que no creo que esté en un buen momento"

La última convocatoria de la Selección Española ha generado sorpresa y debate, especialmente para Maldini. Durante el programa 'Tiempo de Juego', el experto en fútbol internacional ha mostrado su asombro por la inclusión de Ander Barrenetxea, de la Real Sociedad. "A mí me ha sorprendido que haya llevado a Barrenechea, no creo que esté en un momento...", ha comentado Maldini, abriendo el análisis sobre las decisiones del seleccionador durante el partido amistoso que este martes han disputado España y Egipto.

La llamada de Barrenetxea no es un hecho menor, ya que con su debut se convierte en el jugador número 53 que la Real Sociedad aporta a la Selección Española, consolidando al club como una de las canteras más importantes del país. La decisión se enmarca, según se ha comentado en el programa, en la necesidad de "testar a los jugadores", ya que de aquí a la lista definitiva "puede haber bajas" y es una oportunidad para ver nuevas caras.

La enfermería, a examen

Más allá de las novedades, el foco también está puesto en el estado de los jugadores lesionados. La situación de Nico Williams es una de las que más preocupa, ya que, aunque parece que "vuelve el domingo", su rendimiento durante la temporada genera dudas. "Yo lo de Nico no lo veo, porque es que no ha estado bien en todo el año", ha sido una de las opiniones contundentes sobre el extremo del Athletic Club.

No ha estado bien en todo el año"

Por otro lado, existe un "cierto optimismo" en que Mikel Merino pueda llegar al Mundial, aunque la incertidumbre sobre su estado físico es evidente. El caso de Rodri parece más alentador, ya que se percibe que ya "va acelerando" en su proceso de recuperación.