Tataki de salmón... ¡la deliciosa propuesta de Paufeel!
Paula Monreal elabora este domingo un delicioso plato que hace salivar a cualquiera
Publicado el - Actualizado
1 min lectura6:31 min escucha
¡Que es domingo! Paula Monreal, Paufeel, vuelve a Fin de Semana con una receta para chuparse los dedos. ¡Tataki de salmón con crema de aguacate y queso!
Ingredientes para 4 personas:
Salmón de Noruega
150 ml soja sin gluten
Zumo de media naranja
Sésamo
Para la crema de aguacate:
1 aguacate
100 gr queso fresco
Zumo de medio limón
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada aceite de oliva virgen extra
Elaboración:
Mezcla la soja junto con la naranja y añade el Salmón de Noruega, ve dándole vueltas de vez en cuando mientras preparas la crema.
En un vaso añade todos los ingredientes de la crema, tritura y listo.
Pasa el Salmón de Noruega por sésamo y de ahí, llévalo a una sartén engrasada, baja a fuego medio/alto y sella 2 minutos por cada lado, si te gusta más hecho, déjalo un minuto más, pero recuerda que es un tataki y tiene que quedar crudo por dentro.
Sirve con la crema de base y disfruta.