Tataki de salmón... ¡la deliciosa propuesta de Paufeel!

¡Que es domingo! Paula Monreal, Paufeel, vuelve a Fin de Semana con una receta para chuparse los dedos. ¡Tataki de salmón con crema de aguacate y queso!

Ingredientes para 4 personas:

Salmón de Noruega

150 ml soja sin gluten

Zumo de media naranja

Sésamo

Para la crema de aguacate:

1 aguacate

100 gr queso fresco

Zumo de medio limón

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

Mezcla la soja junto con la naranja y añade el Salmón de Noruega, ve dándole vueltas de vez en cuando mientras preparas la crema.

En un vaso añade todos los ingredientes de la crema, tritura y listo.

Pasa el Salmón de Noruega por sésamo y de ahí, llévalo a una sartén engrasada, baja a fuego medio/alto y sella 2 minutos por cada lado, si te gusta más hecho, déjalo un minuto más, pero recuerda que es un tataki y tiene que quedar crudo por dentro.

Sirve con la crema de base y disfruta.