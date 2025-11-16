Santiago Posteguillo sobre la gestión de la Dana: ‘No avisaron, no asistieron y aún hoy no se ayuda bien a la gente’

Santiago Posteguillo regresa con “Los tres mundos”, la tercera entrega de su serie sobre Julio César, en la que narra la conquista de las Galias y profundiza en la vida íntima del líder romano. Tras vender más de cinco millones de ejemplares, el escritor español sigue fascinando a los lectores con su mezcla de rigor histórico y narrativa ágil, casi cinematográfica.

Audacia, familia y estrategia: la vida de César según Posteguillo

En conversación con nuestro programa, Posteguillo adelantó que aún tiene mucho que contar: “Amenazo aún con tres novelas más para contar toda la historia de Julio César”. Y explicó el porqué: “Necesito más novelas para menos años: aún me falta la guerra civil, Cleopatra y el magnicidio”.

Posteguillo describe a César como un hombre “audaz, que toma decisiones que parecen imposibles, pero no desde la imprudencia, sino desde un cálculo”. Su grandeza reside en la magnanimidad: “Fue magnánimo en la victoria, perdonó a todos sus derrotados, nunca fue estúpido”. Además, siempre mantuvo presentes los lazos familiares: “Siempre tuvo muy presente cómo se encontraba su madre y cómo estaba su hija, incluso en medio de campañas militares”.

Sobre su proceso creativo, Posteguillo revela: “Mi técnica es ágil y cinematográfica, con escenas que se cruzan como planos de película”. Y rinde homenaje a su infancia: “Astérix y Obélix están presentes en Los tres mundos: un guiño hecho desde el cariño”. Con un plan de trabajo meticuloso, Posteguillo prevé publicar la cuarta novela de César en 2027, la quinta en 2029 y la sexta en 2031: “Soy muy metódico en estos aspectos profesionales”.

Crítica social y compromiso contemporáneo

El escritor no rehúye pronunciarse sobre temas actuales y críticos. Sobre la tragedia de la Dana en España, que provocó graves inundaciones y dejó a numerosas personas en situación de riesgo, Posteguillo fue contundente: “Se hizo todo mal: no avisaron, no asistieron y aún hoy no se ayuda bien a la gente”. Según el autor, la coordinación entre instituciones sigue siendo insuficiente, y la ausencia de una respuesta rápida y eficaz revela un problema estructural que va más allá del desastre puntual, evidenciando la necesidad de revisar cómo se protege e informa a la población ante emergencias de esta magnitud.

“Los tres mundos” no solo ofrece un viaje por la Galia, Roma y Egipto, sino que también es un relato profundo sobre el origen de Europa Occidental y sobre la vida de un hombre que, siglos después, sigue marcando la historia.