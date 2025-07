Una oyente de Carlos Herrera hace un potaje de garbanzos para disfrutarlo en familia y, al probarlo, se da cuenta de esto: "¿Qué has hecho?"

En el 900.50.60.06, nuestros queridos 'Fósforos' responden al tema del día que les planteamos. A partir de ahí, ellos relatan anécdotas disparatadas. Y muy curiosas. El tema del día (valga la redundancia) que les proponemos en esta ocasión es: ¿qué pifias han hecho en la cocina? Si quieren somos más cultos. Queremos que nos hablen sobre desastres culinarios.

El primer oyente, llamado Jorge, relata que el desastre fue de su abuela. Cocía la pasta con orégano. Confundió el orégano con el anís en grano.

Inmediatamente después, charlamos con Antonio. Este 'Fósforo' nos llama desde Palma de Mallorca y dice que él normalmente cocina. Y bien. Suele gustar. Un día, hizo unas chuletas de cerdo "que tenían una pinta espectacular. La bandeja se veía maravillosa. Te daban ganas de tirarte a la bandeja. Había confundido el azúcar con la salsa. Por eso brillaban y estaban tan buenas, claro. Hice como unas chuletas chinas", bromea. Lo arregló haciendo una "salsa de manzana y ahí pudo colar la cosa".

Se suceden los testimonios de nuestros queridos 'Fósforos'. Como Carlos. En concreto, explica que vivió la siguiente anécdota. Llevaba como 1 meses casado. Llegó a casa y le dijo su mujer que le había preparado un plato de los que le gustan. Le hizo unas patas de pollo y "me siento a la mesa. Viene mi mujer ilusionada. Me quedo mirándolas. Le pregunté si las había pelado. No le había quitado ni las uñas. Cosas de recién casados. Mi mujer no había cocinado en su vida".

"el plástico se había quemado y había envuelto la hamburguesa"

Francisco, por otra parte, nos llama desde El Ejido (Almería). Dice que su desastre culinario fue sobre los 23 años. Ya ha pasado alguna década. Se fue a trabajar con un compañero, alquilaron una casa, y compró unas hamburguesas. Estaban separadas por un plástico fino. Plástico que no vio. "Las puse en la sartén y luego dije: 'oye, traen el queso y todo'. Aquello era el plástico.... se había quemado y había envuelto la hamburguesa. Tuvimos que tirarla".





El desastre culinario de Carlos fue cuando tenía 8 años. Su mamá se levantaba muy temprano para dejar la comida hecha. Hizo un potaje de garbanzos y un pescaíto en salsa verde. "En el borde de la tapa había edulcorante líquido. Vacié el bote en los dos platos. Ya estando en el colegio. Vino mi madre corriendo: 'Te vas a enterar, ¿qué has hecho?'. Cuando salí por la tarde, me comí el potaje de garbanzos ultra dulce".

"el puré tenía una textura rara, no había cocido la verdura"

Su padre entró a casa y empezó a entrarle la risa. Eso hizo que su madre se cabrease aún más. Así que, de lo que se dio cuenta esa madre, era de la trastada que había hecho su hijo... incorporando ese edulcorante al potaje y el pescaíto.

Por último, charlamos en el 900.50.60.06 con Cristina. Esta 'Fósfora' dice que, cuando su hijo se independizó, la lío mucho. Su pareja le contó que el puré que había hecho tenía una textura rara. No coció la verdura. Un grave error, claro.