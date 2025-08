El problema de base que tienen muchas empresas españolas y que juega en contra de la búsqueda de alternativas tras los aranceles de Trump

Este miércoles analizamos en 'Herrera en COPE' la última amenaza de Trump con los aranceles de la UE. Si los Estados miembros no invierten 600.000 millones de euros en la economía estadounidense, la tarifa general pactada pasará del 15 al 35%. Esto genera incertidumbre y, en España, mantiene en vilo a los sectores más expuestos. Saludamos a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores e Inversores. Habla sobre ello en 'Herrera en COPE'.

Sobre esta última amenaza, indica que con "Trump todo son incertidumbre. No se sabe exactamente qué va a pasar. Aun así, pensamos desde el Club de Exportadores que es mejor que haber entrado en una guerra comercial. Es mejor este acuerdo que una guerra comercial".

El acuerdo que firmaron Trump y Von der Leyen entra en vigor el 8 de agosto. El experto dice que, pese a ello, garantías absolutas no hay porque "Trump utiliza los aranceles para otros fines. Si la OTAN, de repente, no gastan suficiente en defensa, quiere subir los aranceles. El acuerdo al que se ha llegado tiene flecos pendientes de definir, como las inversiones. En EE. UU., las inversiones no las realiza el Gobierno. Las realizan las empresas".

La UE no tendría que haber respondido con más contundencia, bajo la lupa de Bonet. Lo ideal habría sido "tener un arancel 0. De hecho, se estuvo a punto de firmar un acuerdo. Antes de que llegara Trump. Era un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la UE que lo liberalizaba todo. Trump se negó a firmarlo. Deberíamos haber aspirado a eso. Este acuerdo es el menos malo que hemos conseguido".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de firma de una orden ejecutiva en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington.

¿Cuánto cuesta a las empresas españolas todo esto? Responde que al subir el precio al importador final en Estados Unidos, "las ventas van a caer. Pueden caer un 10%. Puede ser más, menos. Pero depende de muchos factores. Hay que tener en cuenta que los aranceles que nos van a poner en España son más bajos que en otros países. Eso significa que vamos a estar en mejores circunstancias. Así, la caída no será tan grande del 10%. Hay demasiadas piezas en juego moviéndose. Pero nuestra estimación es que la caída será alrededor del 10%".

EL TIPO DE PRODUCTO, FUNDAMENTAL PARA QUE EL CONSUMIDOR AFRONTE MEJOR UNA SUBIDA DE PRECIO

Hay productos más expuestos: maquinaria, vino, aceite de oliva... el total de nuestras exportaciones a Estados Unidos superó los 18.000 millones de euros: ¿los aranceles reducirán la competitividad? Dice que "no es lo mismo un producto gourmet que un producto de consumo. El vino, quesos, o aceite de oliva virgen extra. Si se vende en tiendas gourmet, el consumidor tenga un poder adquisitivo más alto y no le importará pagar un 15% más".

Ahora bien, si "la electricidad-precio es más importante, puede caer un poco más. Depende de cada empresa, producto, no se puede hacer un análisis general de esto".

Hay que ponerse a buscar mercados alternativos. Ya se está haciendo desde que "se anunciaron el tema de los aranceles de Trump. Hay empresas españolas que han invertido en EE.UU, previendo si volvía a haber una situación arancelaria complicada. Y les va muy bien. Hay otras empresas que han buscado nuevos mercados. Esto es bueno y lo están haciendo las empresas. Pero hay que tener en cuenta que buscar mercados alternativos no es fácil: hay que estudiar la legislación, ir a los países, ver si hay que adaptar el etiquetado, eso requiere inversión. Las empresas pequeñas no tienen capacidad de hacerlo. Con lo cual, hay un problema en España porque el tamaño medio de nuestras empresas es muy bajo".

