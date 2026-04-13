Carlos, comercial: "Me facilita en mi trabajo contar con el GPS. Ha sido un avance importante. Ver los mapas provocaba accidentes"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos' conducida por Alberto Herrera, ha abierto los micrófonos a los oyentes para descubrir qué inventos han marcado un antes y un después en sus vidas. Entre las numerosas llamadas, el testimonio de Carlos, un comercial de 52 años, ha destacado cómo una herramienta hoy cotidiana, el GPS, transformó por completo su manera de trabajar y, sobre todo, su seguridad en la carretera.

Carlos ha explicado que, debido a su profesión, viaja constantemente en coche, no solo en su ciudad de residencia, Madrid, sino a otros lugares que no conoce. El sistema de navegación le ha supuesto "un avance muy importante". El oyente ha querido poner el foco en un aspecto clave: la seguridad vial. Ha recordado los peligros de la época anterior al GPS, cuando los conductores tenían que consultar mapas de papel mientras conducían. "Cuando íbamos con un mapa al lado, mirando los carteles, las carreteras, pues eso producía muchas distracciones, y de hecho, bueno, pues yo me llevaba algún que otro susto por eso", ha confesado.

De la lactancia a las llamadas internacionales

La conversación ha servido para recordar otros avances que han cambiado la vida diaria. María José ha celebrado la llegada de las llamadas internacionales por WhatsApp, un alivio frente a los antiguos y costosos métodos como las llamadas a cobro revertido. Este comentario ha llevado a los colaboradores del programa a recordar los inicios de la mensajería instantánea con el chat de BlackBerry o el coste de los SMS por caracteres.

EFE Blackberry

Uno de los testimonios más emotivos ha sido el de Salomé, quien ha recordado su experiencia hace 23 años con su hijo prematuro. Tuvo que utilizar un sacaleches manual que le producía un "daño tremendo". El descubrimiento de una empresa que alquilaba sacaleches eléctricos fue una revelación. Gracias a ello, el proceso se volvió "mucho más rápido, era mucho más práctico", ha relatado.

Avances en el campo y en el hogar

Otros oyentes han aportado inventos más domésticos pero igualmente significativos. Chema ha defendido el rollo de papel de cocina como un aliado indispensable para limpiar la grasa, mientras que Fátima ha rememorado con emoción cómo las ordeñadoras eléctricas supusieron una revolución en el campo, aliviando un trabajo manual que le había "destrozado los dedos" a su hermano.

Alamy Stock Photo Papel de cocina, en una imagen de archivo

Por su parte, Ramón, de 73 años, se ha mostrado fascinado por la capacidad de almacenamiento de los modernos pendrives, que permiten guardar miles de fotografías en un dispositivo de apenas unos centímetros. Finalmente, el debate ha regresado al GPS, donde se ha discutido sobre cómo las aplicaciones calculan el estado del tráfico, concluyendo que utilizan la ubicación de los usuarios que han dado su permiso para computar la velocidad de los vehículos en tiempo real y anticipar los atascos.