Va al mercadillo de Valladolid, compra vinilos, y alucina por lo que le dice el dueño del puesto: "Quería..."

Hay, aproximadamente, 5.000 mercadillos en España. Queremos aprovechar este gancho para hablar con nuestros 'fósforos' sobre aquellas gangas que se han comprado en un mercado.

La primera oyente, llamada Pilar, relata que a su madre le encantaban los mercadillos. Un día fueron, y encontraron un traje de comunión por 9 euros. El gitano que se lo vendía, decía "el que no toma la comunión es porque quiere. Y toda la vida nos hemos arrepentido de no haberlo comprado. Tenía todo".

Otro 'fósforo' asegura que fue a un mercado en Valladolid. Se acercó a un puesto de vinilos y encontró varias joyas. "El gitano me dijo que estaba por un euro, le pregunté si estaban rayados y me dijo que claro, que qué quería por un euro", cuenta provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Alamy Fotografía recurso vinilo

Pilar, llama desde Asturias, y su chollo lo compró ayer. Fue con una amiga a comprar un bolso a un mercadillo y, en otro puesto, encontró dos piezas de ropa por cinco euros. "Me he comprado un pantalón bastante curiosa y una camisola por cinco euros. Mis amigas no me creían. Cinco euros las dos cosas".

Nuestra Estrelli, 'fósfora' acreditada, asegura que le da mucha rabia de la gente el tema del regateo. Vive en Torreblanca, un barrio sevillano, y cuando va al mercadillo relata que ve a 2 kilómetros ves el letrero. "Zapatillas a un euro. Llegué con mis amigas y se puso una al lado poniéndole pegas a todos. Empezó a protestar. No puedo", asegura.

Rosa, por otra parte, nos cuenta que "es muy interesante lo que compra una en un mercadillo. Pero lo mejor es el espectáculo de los vendedores. A veces voy solamente para oírles y pasearme. Le dan una vida a toda la ropa y a todo; es que son fantásticos. Es una alegría. Y te lo pasas muy bien. Yo voy mucho al de Plaza Castilla, en Madrid".

¿Y qué le pasó en el mercado a Celestina? Responde que hace tiempo que nos escucha. Hace un tiempo, vio en un AVE a Carlos Herrera junto a Íñigo. El caso es que ella es de un pueblo de Extremadura. "No tenemos tiendas, y voy a un pueblo a 9 kilómetros de aquí. Hacen mercadillos los viernes. Fui un día, vi un vestido por 10 euros. Y a mi marido le gusta mucho regatear. Total, que al final me traje dos vestidos por ese precio".

Mercadillo Mérida

Se colocó uno de los vestidos para ir a la iglesia y una amiga le dijo que era muy bonito. "Tú no veas, parecía un figurín. Fuimos los dos a misa y dije que me lo había hecho yo y que me había costado 200 euros el vestido. Se lo creyeron".

Carmen también comparte su anécdota. Se fue a un mercadillo en Madrid, vio un chaquetón imitación de piel. Su hija estaba en la zona de los bolsos. Y vio uno que era imitación. El chaquetón lo compró por 15 y el bolso por 5. Todo fue genial, relata. Sin embargo, al lunes siguiente fue a la peletería y le dijo la empleada que no lo podían tocar porque "esto es un visón exclusivo y solamente lo pueden tocar la que lo hizo. Era original y me dijo que probablemente era robado".

Por último, Fernando dice que en Egipto, en un mercadillo, "teníamos una cena de gala por la noche. Nos dijeron que teníamos que vestirnos con un traje típico de allí y nos recomendaron el mercadillo. El chico que nos acompañaba, que era egipcio, pero hablaba español porque estudió en Salamanca, me dijo que regatease".

Así que el vendedor en cuestión le dijo que el traje era 30 dólares. Lo bajó a 10 dólares. Llegó contento al hotel, ya con su traje, y le contó la rebaja al amigo. "Me dijo que estaba el español contento. Pero en verdad, estaba j*dido porque me dijo que le habría costado cinco".