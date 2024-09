Va con su marido de vacaciones a París y no da crédito al mensaje que lee al bajar del avión: "Nos quedamos..."

Arrancamos temporada y, como no podía ser de otra manera, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre alguna que otra anécdota disparatada que han vivido. En este caso, les preguntamos a nuestros oyentes más fieles sobre el momento 'plof' que han vivido este verano.

Carlos es el primer 'fósforo' que indica que "a veces hay que tener cuidado. Hace unos días, en una playa nudista, no tomé las precauciones debidas y al día siguiente no me podía sentar por la quemadura que tenía". Por este motivo, se da una crema fría para aliviar su dolor.

¿Y qué le ha ocurrido a Eva? Nos responde que fue cosa de sus padres. Estaban con los niños en la playa, le pidieron insistentemente coger un patinete de estos que llevan un tobogán pequeño. Cuando ya estaban relativamente lejos, de repente, el padre se subió por las escalerillas para lanzarse.

Alamy Fotografía recurso

"Y yo mirando, sin decir nada. Se sentó, se tiró, pero la curva.... cuando fue a cogerla, pues ahí no cabía. Fue a caer con el costado en el final del tobogán. Los hijos lloraban. Bueno, impresionante", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

"NOS QUEDAMOS EN LA CALLE y deCIDIMOS TOMAR UNA COPA DE CHAMPÁN"

Amparo, por otra parte, es una 'fósfora' que nos explica que hacía 5 años que no se marchaba de viaje en estas fechas. Le dio una sorpresa a su marido. Fueron a París. Cogió un apartamento muy cerca del Louvre y, cuando bajaron del avión, descubrieron que les habían cancelado la reserva. "Nos quedamos en la calle. Decidimos tomar una copa de champán y buscamos otra alternativa. Encontramos otra cosa, y muy bien. Y todo fenomenal".

Se suceden las llamadas de los oyentes; como la de María del Carmen. Ella tenía un vuelo directo desde Badajoz a Palma de Mallorca. El vuelo salía a las 9 de la mañana. No obstante, ocurrió algo. Iba con dos horas de retraso. Más tarde, salieron las azafatas. Una de ellas, le dijo a María del Carmen que el vuelo se retrasaba 50 minutos más. Relata que les dieron el desayuno. Alargaron otros 40 minutos más el retraso.

Al final salió a las 3 de la tarde. "Eso fue la ida. Pero es que la vuelta fue todavía peor. Mi hijo, que está allí en Palma, me dijo que no iba a tener problemas porque el avión 'dormía' ahí. Al final, se suspendió el vuelo", concluía así su intervención y la sección de 'la hora de los fósforos'.

LA DISPARATADA HISTORIA DE OTRO 'FÓSFORO' DURANTE UNA BODA EN CÁDIZ

Hace un tiempo, otro oyente nos contó una historia muy particular.

Junto con su hermano tenía un grupo humorístico-musical y fue invitado a una boda de un amigo en el Puerto de Santa María (Cádiz). Y como no podía ser de otra manera, en un momento del evento les pidieron que se subieran al escenario, como se dice allí "a dar una pincelada".

Pero lo que iba a suceder no se lo imaginaban. "Estábamos cantando y se me acercó un conocido. Me dijo que anunciara que se había perdido una dentadura postiza. Empiezo a decirlo y mi hermano que estaba en el escenario también, me mira estupefacto. Pero a él no se le ocurrió otra cosa que añadir 'no tiene pérdida, entre el molar y otro diente tiene un trozo del barquillo del postre". Las risas de los asistentes estuvieron garantizadas. ¡Y no es para menos!