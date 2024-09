Nacho Cano, en 'Herrera en COPE': "El Gobierno ha enfrentado a España, los buenos son ellos y los malos los demás"

El pasado mes de julio, el músico Nacho Cano fue retenido para ser interrogado por la policía por presunto delito contra derechos de trabajadores inmigrantes. Sin embargo, y pese a diversas acusaciones, quedó en libertad con cargos. Este lunes en 'Herrera en COPE' ha explicado a Carlos Herrera que este asunto "no solo no ha acabado, sino que realmente está empezando".

De hecho, ha señalado que todo lo que ocurrió ese día "fue bastante absurdo". A su juicio, parte del propósito era que sus "sponsors se caigan y cargarse mi persona, cargarse 'Malinche', que le molesta mucho al gobierno actual porque habla de la historia de España, de lo bueno que hemos hecho, de unir dos pueblos, el mexicano y el español, que siempre hemos sido hermanos".

En cualquier caso, Cano ha dejado claro que "tenemos muchas pruebas de todos los errores que se han hecho".

Nacho cano habla sobre su detención

El músico ha explicado que una de sus trabajadoras "monta unos pollos tremendos porque quiere ser la protagonista". Una serie de conflictos que a él le cuentan. "Como estaba en el contrato firmado, cuando tú no cumplías una serie de requisitos, que evidentemente en un régimen de convivencia de muchos meses por delante tienen que existir, pues tú te tienes que ir".

Cano ha relatado que le ofrecieron tres billetes de avión, pero ella se negó a irse. Así las cosas, interpuso una serie de demandas. Ha explicado también que todos estos migrantes "están pagados con dinero privado, totalmente controlados, tienen su hostel, están encantados con un programa de estudios para volverse a México y trabajar en México desde el principio. Esa es la intención. Aquí no se ha echado a nadie", ha apuntado.

A su juicio, todo esto fue "un entramado para fabricar una noticia cuando a Begoña Gómez la van a investigar justamente en ese momento".

"Mi intención desde el principio es darles un futuro como le he dado a muchísimos artistas", ha asegurado sobre sus trabajadores. Un futuro que, ha agregado, "les he cambiado su vida, no a ellos, sino a ellos y a su familia. Lo dicen ellos y lo dicen sus familias porque en México hay gente que lo pasa mal y muchos de estos chicos vivían en zonas que no hubiera ni podido llegar a Ciudad de México y con esta oportunidad les hemos cambiado la vida y el futuro a ellos y a sus familias".

De hecho, ha confesado que los 17 han llegado a denunciar la actuación policial "que califican de acoso".

"Les sacaron de donde estaban estudiando, diciéndoles que era para pedir la identificación, les engañaron y les tuvieron durante 11 horas. 11 horas. A uno le preguntaban, salía otro, le decían cosas al otro que no había dicho el anterior para que todo, con tal de incriminarme a mí, que si yo los tenía trabajando, que si yo había hecho acoso a las chicas, no pudieron sacar nada. Pero estuvieron 11 horas amedrentándoles que les iban a deportar a México. Una cosa absolutamente absurda", ha reprochado el músico.

Nacho cano estalla contra el gobierno Y DEFIENDE A DÍAZ AYUSO

Así las cosas, el músico ha tildado de "gobierno chavista" al Ejecutivo y ha agregado: "Cómo inventan, fabrican y con el miedo tienen a todo el mundo, no a mí, a todo el mundo le quieren tener acojonado. Y como yo, desde la cultura, no llevo su discurso, yo soy el enemigo número uno, porque tengo un espectáculo que arrasa y eso es lo que les fastidia. Y porque defiendo a Ayuso, como Dios manda".

De hecho, el músico tiene claro que parte de estos ataques son por su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otras cosas.

"No es solamente Ayuso, es mi posición como persona y mi posición frente a lo que está pasando. ¿Y de dónde vengo? Yo vengo de los 80. Yo vengo de ver una España que viene de una dictadura a una transición con políticos maravillosos. De izquierda, de derecha, de centro. Suárez, Felipe, Aznar. Esto de ahora no tiene que ver. Esto de ahora es una guerra. Han enfrentado a España. Ahora mismo hay un clima de los buenos y los malos. Los buenos son ellos y los malos somos todos los demás. No es solo lo de Ayuso, por supuesto influye", ha señalado Cano.

De hecho, ha agregado que España "tendría que ser la madre de Venezuela y de todos los países que hablan nuestro idioma". Así, se ha preguntado sobre lo que está ocurriendo en Venezuela: "¿Por qué se callan estos? Porque son unos sinvergüenzas, Carlos. Por eso se callan".