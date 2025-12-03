Adolfo, experto en tratamientos innovadores, sobre la artrosis: "Tenemos ya solución para el dolor para casi todas las partes del cuerpo"

La artrosis afecta a más de 7 millones de españoles y se ha convertido en la tercera causa de incapacidad permanente en el país.

Esta enfermedad fuerza a un millón de personas a vivir con dolor crónico y una notable pérdida de movilidad, pero existen alternativas para no resignarse. Así lo ha explicado Adolfo Albistur, experto en tratamientos innovadores, en 'Herrera en COPE Madrid', donde ha presentado soluciones que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

Adolfo Albistur ha señalado que, aunque "la cura no existe", el principal objetivo de la tecnología actual es aliviar el dolor para recuperar la funcionalidad. "Aliviando el dolor, bueno, pues ya todo mejora mucho", ha afirmado. La mejora de la movilidad es una consecuencia directa, ya que, como ha explicado, "muchas veces no nos movemos por el dolor que tenemos", lo que agrava la situación.

Soluciones específicas para cada zona

El especialista ha detallado que existen soluciones específicas para las distintas zonas afectadas del cuerpo. Para las manos, se emplean "ondas pulsantes", mientras que para la espalda existe un cinturón adaptado y para las rodillas, una rodillera específica. Estos métodos se complementan con masajes que ayudan a potenciar los resultados.

Además, Albistur ha destacado el desarrollo de un tratamiento novedoso para la rizartrosis, el dolor localizado en la base del pulgar, así como para los juanetes. "Tenemos ya solución para el dolor para casi todas las partes del cuerpo", ha concluido, insistiendo en la importancia de que cada paciente busque la opción más adecuada para su caso particular.

Esta búsqueda de tratamientos personalizados es fundamental en el campo de las enfermedades reumáticas, un conjunto de más de 200 patologías diferentes que, según el doctor Marcos Paulino Huertas, presidente de la Sociedad Española de Reumatología, a menudo se engloban bajo el término incorrecto de 'reuma'. El especialista subraya la importancia de un diagnóstico preciso para poder aplicar el tratamiento más efectivo y mejorar así la calidad de vida del paciente, quien no debe resignarse a convivir con el dolor.

El doctor Paulino Huertas insiste en que "el reuma no existe" como tal, sino que es un concepto popular para referirse a un amplio espectro de dolencias. Por ello, es crucial identificar cuándo un dolor articular deja de ser una molestia pasajera. La señal de alarma principal, explica, es un dolor persistente para el que no hay una causa aparente, como un golpe o un sobreesfuerzo. Si este malestar no remite, es el momento de actuar.

La necesidad de consulta médica se vuelve imperativa si, además del dolor, "la articulación se inflama, aparece caliente, roja, hinchada".

Ante estos síntomas, el primer paso es acudir al médico de cabecera, quien valorará la derivación al reumatólogo para un estudio en profundidad. Este diagnóstico certero es el que permitirá abordar la patología específica, ya sea artrosis o cualquier otra enfermedad reumática, con las herramientas adecuadas.