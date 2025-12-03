El alegato de Marta, hermana de Luis; sufre parálisis cerebral: "Sienten, sufren, se alegran y quieren"

Les propongo que escuchen a Marta. Marta Mira coge la mano de su hermano Luis. Luis mira a Marta, pero Marta nos habla a nosotros.

Claro que han cambiado muchas cosas, han mejorado muchas cosas, pero Marta está dispuesta a colocarnos frente al espejo, a contarnos lo dolorosa que es nuestra mirada hacia la parálisis cerebral de Luis.

El problema, al final, lo tenemos los demás. El problema reside en nuestra incapacidad para ver al ser humano completo y repleto que es Luis.

Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Sienten. Sufren. Se alegran. Quieren. ¿A que nos suena?

Una incapacidad que no solo se manifiesta en la mirada, sino también en la maraña burocrática que enfrentan muchas familias.

Es el caso de Mael, un niño de Gijón de tres años que, tras sobrevivir a una grave infección que le costó sus brazos y piernas, ahora lucha por algo tan fundamental como ir al colegio. Su historia es otro reflejo de las barreras que, como sociedad, aún no hemos derribado.

COPE Asturias Mael Aldecoa

La familia de Mael se ha topado con un laberinto administrativo para conseguir la plaza en un centro adaptado y, sobre todo, para que se le asigne el auxiliar educativo que necesita para su día a día. Errores en la baremación de la Ley de Discapacidad y demoras en la Ley de Dependencia se suman a la incertidumbre, convirtiendo un derecho básico en una carrera de obstáculos.

La petición de sus padres es simple: 'Pedimos ayuda, alguna facilidad', un clamor que resuena con especial fuerza en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Escucha aquí su historia.