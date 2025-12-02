Ignacio, experto en salud, sobre la enzima que podría desempeñar un papel clave en frenar el Alzheimer: "El hallazgo refuerza la importancia de la prevención y el cuidado antes de que nos pongamos enfermos"

Un grupo de investigadores en Estados Unidos ha descubierto una enzima poco conocida y que podría desempeñar un papel fundamental para frenar el alzhéimer.

Según se ha desgranado en el programa 'Herrera en COPE Madrid', con Mónica Álvarez, esta enzima regula la proteína tau antes de que cause un daño cerebral irreversible. El hallazgo, aunque se encuentra en fase experimental, se considera un avance muy relevante en la lucha contra la enfermedad.

Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, ha calificado la noticia como un paso importante para "abrir caminos para mejorar la calidad de vida en la madurez". Durante su intervención, Vivanco ha destacado que este tipo de hallazgos refuerzan la importancia de la prevención y el cuidado de la salud antes de que aparezcan las enfermedades.

La prevención como clave

El experto ha subrayado la filosofía de la compañía, centrada en anticiparse a los problemas de salud. "La salud no se trata solo de curar las enfermedades cuando están, sino de anticiparse con información, chequeos, con hábitos que protejan este bienestar", ha señalado Vivanco. Para ello, la aseguradora cuenta con planes personalizados para cada edad, poniendo el foco en el cuidado de los mayores de 60 años a través de su producto específico.

Este enfoque en la prevención y el cuidado de la salud se alinea con otras vías de investigación que exploran cómo ciertos hábitos y compuestos pueden influir en la progresión de la enfermedad. Más allá de los hallazgos enzimáticos, el interés científico también se ha centrado en el papel de los antioxidantes en la protección neuronal. Uno de los compuestos que más atención ha recibido en los últimos años es el resveratrol, presente en alimentos de consumo habitual.

El resveratrol es un antioxidante que se encuentra de forma natural en la piel de las uvas rojas, y por tanto en el vino tinto, así como en arándanos, frambuesas y cacahuetes. Su fama se debe a su capacidad para combatir los radicales libres, pero su potencial más relevante para la ciencia es cómo podría proteger el cerebro del envejecimiento y del daño oxidativo, dos factores determinantes en el desarrollo del Alzheimer.

Alzheimer

Los estudios científicos, tanto in vitro como en modelos animales, sugieren que el resveratrol tiene un efecto protector sobre las neuronas. Se ha observado que este compuesto reduce la acumulación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares, las lesiones distintivas del Alzheimer. Además, activa una vía molecular conocida como SIRT1, que está directamente relacionada con la longevidad de las células y la protección del sistema nervioso.