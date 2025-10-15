María, abuela de trillizos: "Puse detergente en el Cola-Cao de los pequeños. Uno de ellos se dio cuenta. Yo los enveneno, y mi hija me mata"

En 'Herrera en COPE', nuestros ‘Fósforos’ cuentan en el 900.50.60.06 historias muy particulares. Siempre les proponemos un tema del día como punto de partida. ¿Qué confusiones han tenido por no ver bien o por no llevar las gafas? Ya te anticipo que una de esas historias es la de María. Tuvo una equivocación con su riesgo.

Esta 'Fósfora' es una abuela de trillizos. Mientras preparaba el desayuno para sus nietos, se distrajo con la lavadora y puso detergente en el Cola-Cao de los pequeños. Uno de ellos se percató de las burbujas y María, por suerte, olió la leche a tiempo para evitar una intoxicación. “Yo los enveneno y mi hija me mata”, confesó.

Ángel, quien lleva gafas desde los cuatro años, protagonizó otro de los testimonios más impactantes. Contó que, además de haberse lavado el pelo con suavizante por error, de niño vivió un episodio mucho más grave: sin las gafas puestas, pidió agua y bebió aguarrás de una botella que confundió.

No fue la única confusión que llamó mucho la atención. En una playa de Málaga, Antonio contó que la falta de sus gafas le hizo perder de vista a su mujer y a su hija. Desorientado, se sentó bajo una sombrilla que creyó reconocer, pero allí estaba una desconocida. Tras un largo rato esperando en la orilla, y después de que los socorristas de Cruz Roja intentaran ayudarle, su mujer apareció y le regañó por el despiste.

Cerramos la sección con Esther, una oyente que acudió con sus amigas a un festival en Albacete. Pasó un buen rato allí, y lo hizo con sus inseparables gafas de sol.

