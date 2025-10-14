Teresa: "Detesto cuando todos los días mi marido me pregunta qué comemos; eso de decidir la comida el día de antes…"

Cosas cotidianas que te molesten. Ese ha sido el tema que este martes hemos elegido para hablar con nuestros oyentes de 'Herrera en COPE'. Como cada día, los 'fósforos' tienen su ratito para charlar con Alberto Herrera y el resto de miembros del equipo, en el que no solo comparten sus experiencias o anécdotas, sino que pueden pasar un rato con ellos.

Alberto ha contado que una de las cosas que más odia sucede cada mañana cuando saca a su galgo a pasear. "Detesto cruzarme con cualquier persona y que no te dé los buenos días", ha dicho. "Yo siempre lo hago porque intento ser tremendamente educado, es a lo que me enseñaron, y lo seguiré haciendo", ha asegurado.

También hemos escuchado el relato de Govind, quien ha dejado claro que lo que menos le gusta es quitar la decoración de Navidad. "Lo voy haciendo por fascículos y tengo problemas con mi mujer. Primero quito el árbol, luego una bola, luego otra... y hasta marzo y abril al final no lo quito".

Banco de imágenes Imagen de recurso

DECISIONES EL DÍA DE ANTES

También hemos escuchado a Isabel, quien ha confesado que lo más detesta es quitar el polvo. "Soy la típica de "oh, figurita; oh, qué muñequito; oh, estas flores... y las flores cogen mucho polvo". Eso sí, ha dicho que le encanta meterse en la cocina y que su mejor plato es el arroz. "Dicen que me sale exquisito porque no le pongo lo típico: gambas, pollo, almejas, a veces lleva más avío que arroz".

Y es que al hilo de las comidas, Teresa ha confesado que lo que más detesta es "cuando todos los días mi marido me pregunta qué comemos". Ha añadido, además, que "eso de decidir la comida el día de antes... no puedo".

Por su parte, Álex ha dicho que detesta mover los sillones para limpiar lo que hay debajo. "Si no lo hago todos los días, el sábado me puedo encontrar un cadáver. Con dos niños pequeños te encuentras una galleta, un chupa-chups...".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de un salón

OTRAS HISTORIAS DE LOS FÓSFOROS DE HOY

María Luisa ha contado a Alberto Herrera y a todo el equipo que si bien planchar le relaja, lo que más odia es colocar después todo lo que ya ha planchado. "Lo que es planchar y doblar fenómeno, pero cuando me encuentro con todo...". Ha dicho, además, que es atleta de fondo amateur y tiende a cronometrarse. "He llegado a hacerlo de cuánto tardo en colocar la colada para convencerme de que no es tan malo, pero no puedo", ha dicho después.

Y para terminar, y demostrando que no todo es tan malo, hemos escuchado a Ángel, quien ha dicho que pasa hasta 25 minutos en hacer la cama todos los días. "Me encanta meterme en una cama bien hecha", ha dicho. Después, ha recomendado a los miembros del equipo los edredones para nórdicos con abertura lateral: "Es lo más cómodo, maravilloso", ha concluido".