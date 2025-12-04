Juanma Castaño entrevista al cura viral de Quintanar del Rey: 'speaker', 'tuneador' de coches y golfista

La figura de Antonio Coronado, párroco de Quintanar del Rey, ha saltado a la fama tras ejercer como speaker en el partido de la Copa del Rey que enfrentó a su equipo contra el Elche. En una entrevista en 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño, ha desvelado su cara más polifacética y su profunda conexión con el club y el pueblo.

Un Renault 4 como amuleto

El detalle más llamativo es la historia de su coche, un Renault 4 pintado de verde y blanco. Don Antonio ha explicado que fue una promesa que le hizo al equipo: "Si subíamos a Segunda RFEF, pues pintaba el coche". El ascenso se consiguió y el párroco cumplió su palabra. Desde entonces, el vehículo se ha convertido en un amuleto, colocándolo detrás de la portería en momentos clave, como en la tanda de penaltis contra el Ibiza.

El coche, que tiene ya 40 años y cerca de 200.000 kilómetros, sigue funcionando y lo utiliza para sus trayectos diarios por el pueblo. Además, ha confesado que siempre le ha gustado "tunear" los coches, recordando que también tuvo un R12 con otros colores. Su pasión por el motor es solo una de sus múltiples facetas.

Un cura polifacético y cercano a la gente

Don Antonio lleva 27 años en la zona de Quintanar del Rey y se define como un gran aficionado al deporte. Además de haber practicado fútbol, es jugador de golf con un hándicap de 30. A pesar de su perfil transgresor, tiene clara su vocación: "Anunciar a Cristo y llevar siempre la alegría con nuestra presencia".

Su labor pastoral va de la mano de su implicación en la vida del pueblo, donde es muy querido. Organiza la tómbola de Cáritas y unos bingos benéficos durante las fiestas de la Virgen del Rosario, en agosto, para recaudar fondos para distintos proyectos. Mantiene una relación de gran cercanía con sus vecinos y también con el alcalde.

Aunque no es el speaker oficial del Quintanar, suple a su compañero cuando es necesario, como en el reciente partido de Copa. Su relación con los jugadores es excelente, hasta el punto de que ha viajado con ellos en el autobús y algunos le piden "alguna estampa o algún rosario" antes de los encuentros.