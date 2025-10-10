Lola (66): "Empecé a los 20 años con esto. Estoy en tratamiento, ahora me tomo media pastilla y me cambió la vida. Me metía en un supermercado y siempre mirando la salida"

Hablamos con nuestros 'Fósforos' de pesadillas recurrentes. Responden, como siempre, en el 900.50.60.06. El primer oyente, llamado Juan, cuenta que está en Carlet. Al sur de Valencia. Está a punto de cumplir 49 años "y todavía sueño con los exámenes de la universidad. Se me ha quedado eso y, cada tres meses, pesadillas con la universidad. Estudié la misma carrera que la mujer del presidente. No llego a hacer el examen. Yo creo que entonces no lo pasaba tan mal como ahora".

Posteriormente, hablamos con Lola. La 'Fósfora' sueña que está en la oficina, coge el ascensor, "y bajo y no sé donde estoy. Yo, supuestamente, tengo que estar en el portal. Y no. Es un garaje, un sótano y siempre estoy perdida. Nunca encuentro la salida y me agobio mucho. Me pasa lo mismo en el metro". Relata que tiene miedo a los espacios abiertos y no sabe si eso tiene algo que ver. Tiene 66 años y empezó "a los 20 años con esto. Estoy en tratamiento, ahora me tomo media pastilla. Nada más que iba a trabajar y a mi casa. Es alucinante. Fui al Retiro y le pedí a mi marido que nos fuésemos".

Añade que el tratamiento le ha permitido mejorar en eso, se lo mandó un psiquiatra "y me cambió la vida. Yo no podía viajar. No podía hacer nada. Era horroroso. Me metía en un supermercado y siempre mirando la salida. Es angustioso".

Conchi es la siguiente oyente en relatar su pesadilla. Cuando tenía unos 17 años, cuenta, soñaba que entraba en una cabina. Quería llamar por teléfono y siempre le era imposible terminar de marcar los números. Se equivocaba, no entraba la moneda... siempre sucedía lo mismo.

José Luis indica que, entre otros muchos defectos, bromea diciendo que es costalero en Sevilla y Jerez. Por eso, afirma que se despierta "con una taquicardia porque me he quedado dormido y la Hermandad está en la calle. O bien llego a la Hermandad y se me ha olvidado algo. No me puedo mover. En la pesadilla quiero moverme y no puedo. Cada 3-4 meses me pasa. Y me levanto malísimo".

¿Y cuál es la pesadilla de Emilia? Dice que es bastante general lo que sueña. Soñaba que "volaba, que empezaba a agitar los brazos y que quedaba suspendida del suelo. Subía altísimo, volando a toda pastilla. Era muy placentero. Pero el pensar qué iba a pasar cuando tomaba tierra... me ponía nerviosa".

Por último, Loli soñaba una y otra vez que "cada vez que iba al colegio, me aseguraba que todo estaba bien y, al llegar al colegio, estaba descalza. Y lo pasaba muy mal. Años después, me fui a estudiar a Zaragoza, una chica empezó a contar su sueño. Y era el mismo sueño que tenía yo".