Esta es la técnica que tienes que hacer en casa para eliminar el hipo: olvídate de beber agua

El hipo, cuando aparece, es inevitable. Las contracciones involuntarias del diafragma son un síntoma universal por el que todos hemos pasado. Muchas veces, el hipo se produce por beber alcohol, comer demasiado rápido, tomar comida picante, nervios o por irritación del diafragma. Para eliminarlo, hemos escuchado mil formas desde que te den un susto, beber un vaso de agua fría o hasta respirar dentro de una bolsa. En ‘Herrera en COPE’, Carlos Herrera ha revelado una manera curiosa de eliminar el singulto. Descúbrelo escuchando el siguiente audio.

De la multa en el buffet hasta la anécdota de Herrera con un huracán

En la sección ‘Los de Bilbao’ de ‘Herrera en COPE’, el colaborador Jon Uriarte dio un titular que fue comentado en el programa: "Multan a cuatro jóvenes por no terminar toda la comida que cogieron en un 'buffet'". A lo que Toni Martínez respondió en clave de humor “a mí no me pasa” a lo que añadió María José Navarro “ni somos jóvenes ni dejamos comida”. En este caso, la multa rondó los 181 euros porque cogieron gran cantidad de comida y todo apunta a que se dejaron “la mitad de la mitad” en los platos, tal y como comentó Uriarte en antena. Les sugirieron que se podía llevar el resto en un tupper. “Los tíos pagaron y se lo tuvieron que comer después”, añadió el colaborador.

Este día se celebraba el día mundial de la bicicleta. Al respecto, Jon Uriarte hizo referencia a si las bicicletas estáticas tenían otro día aparte. Presentaron el caso de ‘Martita de Graná’, una 'influencer' que se compró una como alternativa a ir al gimnasio. “La he usado dos días y he ampliado mi ropero” decía Martita. Entre los colaboradores preguntaron si tenían bici estática, a lo que Toni Martínez contó que casi tuvo un accidente que tuvo con una: “Como me aburren tanto, esas cosas empecé hacer flexión y por poco me caigo”.

El calor ya se está notando y los meteorólogos esperan que el próximo verano sea seco y caluroso. Jon Uriarte avanzó “que en los próximos años lloverá menos, pero tendremos temporales brutales. Va a ser un clima de extremos”. Entre los colaboradores, comentaron sus anécdotas con temporales extremos, a lo que Carlos Herrera y Alberto contaron la historia de un temporal que les pilló hace años. “Salimos corriendo de un hotel de Nueva Orleans, yo era un niño, porque venía un huracán” dijo Alberto. Carlos relató que “el agua llegó y el coche se quedó varado, y el agua empezó a entrar. Cuando el agua ya estaba a la altura del ombligo (...) qué bueno son los talleres en Miami, que el coche y todavía está allí”. Para descubrir más, escucha la sección al completo en el siguiente audio.

La historia de los ‘fósforos’ con la que Herrera se parte

Carlos Herrera no solo te habla de sus propias anécdotas, también te cuenta las historias mejores historias de los oyentes. Fue el caso de Jimena quien impartía un curso de socorrismo. En una de sus clases, uno de sus nuevos alumnos, Fermín, no sabía nadar. Y cuando hicieron la primera prueba de nivel, casi se ahoga en la piscina. Jimena y otro socorrista lo salvaron y Fermín se apuntó a este curso “porque si no me apunto a esto mi madre me mata. No me quiere ver en el sofá todo el día tumbado”. Escucha la historia al completo en el siguiente audio.

