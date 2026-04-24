Las frases de madre que perduran de generación en generación y que recuerdan nuestros 'Fósforos': "¿A que voy yo y lo encuentro?"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha abierto el micrófono a los oyentes para compartir esas frases de padres y madres que se han quedado grabadas en su memoria. El presentador, Alberto Herrera, ha dado paso a una serie de testimonios que reflejan un imaginario colectivo lleno de advertencias, sentencias y expresiones que han pasado de generación en generación.

El testimonio de Santi, uno de los oyentes, ha destacado por encima del resto al ilustrar lo que muchos consideran un auténtico superpoder maternal. Santi ha recordado el clásico "¿a qué voy yo y lo busco?" que su madre repetía a sus hermanos. Sin embargo, llevó la anécdota a "otro nivel" al contar un episodio concreto que dejó perplejo al estudio.

El superpoder de las madres

Santi ha relatado cómo, mientras estaba en el comedor hablando con su madre, ella detectó un ruido en otra habitación. "Las madres tienen una antena para escuchar los ruidos", ha comentado. Acto seguido, sin moverse del sitio, le gritó a su hermano, que rebuscaba en el armario del pasillo: "¿Qué buscas ahí? Que seguro que no está", una frase que, según Herrera, eleva la anécdota a una nueva categoría.

Este don para la omnipresencia y la adivinación también ha sido recordado por el propio Santi con otra situación clásica. Ha rememorado cómo, estando en la playa, su madre le vigilaba de lejos y, si lloraba por cualquier motivo, le advertía a distancia: "Como vaya yo, vas a llorar de verdad", transformando una posible consolación en una amenaza.

Advertencias y sentencias para el recuerdo

La intervención de Santi ha abierto la veda para que otros oyentes, los 'fósforos', compartieran sus propias experiencias. Raúl ha recordado la enigmática respuesta de su padre cuando de pequeño le preguntaba dónde iban tan arreglados: "A contar los frailes, a ver si falta alguno", una frase que, según ha confesado, ahora utiliza él mismo. Otro oyente, Pedro, de 60 años, ha compartido la advertencia que recibía de su madre cuando empezó a fumar y tosía: "Te van a entrar los 5 males", aunque a día de hoy sigue sin saber a qué se refería.

madre e hijo

Por su parte, Enrique ha mencionado dos frases lapidarias de su padre. La primera era "te crees que te la sabes todas, pero te falta una" y la segunda, una amenaza de un calibre superior: "Como vaya, te voy a dar un capón que te van a seguir los piojos con muletas", despertando las risas en el estudio.

Frases que perduran de generación en generación

María, otra de las participantes, ha aportado dos anécdotas que reflejan la sabiduría popular materna. Cuando pedía unos vaqueros que todas sus amigas tenían, su madre le respondía: "Sí, uno no, siete. Uno para cada día de la semana". Y cuando con 16 años pedía permiso para dormir fuera, la respuesta era tajante: "Mientras tú vas, yo ya he vuelto", una frase que ha resonado como un clásico para muchos.

Madre con su hijo

José Manuel ha recordado cómo su madre siempre terminaba cualquier petición con un "que no me tenga yo que enfadar", una coletilla que ha admitido usar ahora con su mujer "que le da muchísima rabia", demostrando la pervivencia de estas expresiones. Finalmente, Ernesto ha cerrado con dos joyas: la de su madre, "se están rifando unos cachetes y me parece que tienes toda la papeleta", y la de su padre, que cuando le pedía dinero para salir, sentenciaba: "No te preocupes, ya te lo pedirán allí", dejándole sin un duro.