Ángel (70), deportista: "Me advirtieron que el tomate sube el ácido úrico; iba cada dos por tres al fisioterapeuta"

El programa Herrera en COPE, en su sección 'La Hora de los Fósforos', ha sido el escenario de una sorprendente revelación que afecta a un alimento básico de la dieta mediterránea. Un oyente llamado Ángel, de 70 años, compartió cómo descubrió que el tomate, un producto que consumía en grandes cantidades, era el causante de sus problemas de ácido úrico. A pesar de llevar una vida activa y hacer mucho deporte, sufría dolores recurrentes en la rodilla que lo llevaban constantemente al rehabilitador. La solución a sus dolencias llegó de la mano de su rehabilitador, quien, "harto" de verle en consulta, le preguntó si comía mucho tomate.

Ángel reconoció que consumía "barbaridades", a lo que el especialista le advirtió: "cuidadito con el tomate que te sube el ácido úrico". El propio oyente explicó el proceso: "Igual que la cerveza, [...] sube el ácido úrico, se te mete en las articulaciones y se te queda cristalino, y los dolores dices, 'habré hecho algo', y no, era eso".

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Durante la conversación en el programa de Alberto Herrera, también surgieron otros datos curiosos sobre este alimento, como que no debe conservarse en la nevera para no alterar su estructura y que su consumo "aumenta un 30% la producción seminal", según un apunte de otro colaborador. Ángel, que ya se había sometido a una vasectomía, bromeó sobre si a él también le valía el consejo.

Revelaciones de la vida cotidiana

El testimonio de Ángel fue el más destacado, pero no el único. La sección se llenó de descubrimientos tardíos y hábitos cotidianos realizados de forma incorrecta durante años. Marcos, de 55 años, se enteró hace una semana de que llevaba toda la vida poniendo la bolsa de basura al revés, mientras que Esther descubrió que la parte brillante del papel de aluminio es la que debe estar en contacto con la comida, y no la satinada como suele hacerse.

Otros oyentes compartieron anécdotas relacionadas con nombres y expresiones. Abel relató cómo, tras 82 años llamando a su tía "Tía María", se enteró de que su verdadero nombre es Elena. "Las mujeres jamás en la vida nos han corregido", comentó Abel, explicando que su tía nunca dijo nada. Por su parte, Pilar descubrió en la boda de su propio hijo que este tenía un segundo nombre, Amadeo, que su marido le puso en el registro sin que ella lo supiera.

Las historias insólitas continuaron con Manuel, un agricultor jubilado de La Mancha, quien afirmó que los cinturones de seguridad en los aviones sirven para "quitarles trabajo a los forenses" y poder identificar los cuerpos en caso de accidente.

Alamy Stock Photo Cabina de pasajeros

Finalmente, Javier, desde Mallorca, provocó las risas al contar cómo se pasó un buen rato en el aeropuerto pensando que todos los carros de equipaje estaban averiados, hasta que una mujer le explicó que debía bajar el manillar para que las ruedas se movieran.