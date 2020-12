La fósfora enfadada porque en su familia no son nada detallistas

Cuando se acerca la Navidad y en una época en la que toso estamos pensando en regalos, les preguntamos a ‘los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ si son detallistas, si les gusta hacer regalos o sin son los que los hacen y ellos son más reacios.

Y como suele ser habitual, de todo nos hemos encontrado de todo entre los oyentes y con alguno que otro algo enfadado como es el caso de Mari Carmen a la que le encanta hacer regalos pero sin embargo su marido es de los que dice “coge dinero y cómprate algo”, y eso “no es así, ni es un regalo, ni un detalle”, sentencia enfadada nuestra fósfora. Y es que encima sus hijas hacen lo mismo que padre.

Algo parecido le pasa a Rocío, también es detallista pero su marido no. Recuerda Rocío la primera Navidad que pasaron juntos tras casarse: “la noche del 24 preparé todos los regalos porque así era la tradición en mi casa, y al despertarnos el día 25 me encontré que no tenía ningún regalo mientras él no paraba de abrir paquetes”.

En el lado opuesto nos encontramos con Raúl que es de los que prefiere tener esos pequeños detalles con su mujer pero no en las fechas señaladas, “suelo hacer algo que está fuera de lo normal” nos cuenta. Uno de los regalos que le hizo a su mujer fue alquilar una valla publicitaria a la entrada de su pueblo con una foto de su mujer e hija, difuminada, con la siguiente frase “Nos pasamos toda la vida buscando una esencia pero no siempre se encuentra en forma de mujer”.

Y por último José del que su madre dice que “es tan detallista que a veces empalaga como los merengues”, y es que sin duda es la mejor definición para este hombre que mima a sus padres con regalos siempre que puede y porque “me da la gana”, concluye.