El detalle en el físico de Robert Redford que descubrió una oyente de Carlos Herrera al conocerle en persona

El icónico actor Robert Redford ha fallecido. Tiene películas míticas: 'La jauría humana', 'Dos hombres y un destino' y 'El golpe', son algunas de ellas. Queremos homenajearle con nuestros 'Fósforos' de 'Herrera en COPE'. Les proponemos, en el tema del día, que nos cuenten qué anécdotas comparten con Redford: ¿le han conocido?

Mar es la primera oyente en relatar su caso. Esta oyente, en concreto, cuenta que vivió en Nueva York en la década de los 70. Era estudiante. Puso anuncios para cuidar niños.

Acudió a las oficinas de un periódico y aprovechó la hora de la comida para colocar el anuncio. Se encontró en la calle un montón de vallas y no entendía nada. No le dejaban pasar. Un policía le acompañó a la puerta del periódico "y miro, y me dice el policía que está Robert Redford. Yo acababa de ver la película de 'El gran Gatsby'. Yo, cuando le vi, era bajito". Por tanto, se percató de ese detalle físico que no todo el mundo conoce.

Toñi, inmediatamente después, nos llama desde Granada. A sus 16 años, salió por primera vez de la ciudad. Fue a estudiar un poco y a cuidar a un niño con Down. "Mi primera película en pantalla grande fue 'El gran Gatsby'. Desde ese día, yo Robert Redford. Era el impacto y la novedad. Fue una maravilla".

¿Y qué anécdota relacionada con Redford nos cuenta Magdalena? Esta 'Fósfora' dice que una amiga suya se fue a Nueva York y coincidió con él. En un restaurante. "Cuando llegó a Barcelona, me dijo que era bajito, cargado de maquillaje. Ahora, a mí que no me lo toquen. Se ve que físicamente decepcionada bastante", desgrana en 'Herrera en COPE'.

Durante la sección, Jerónimo José Martín, nuestro experto cinematográfico da cabecera, nos ha hablado sobre la figura de Redford. "El Golpe es una película sensacional. Me sorprende. Está fresquísima. Es un mafioso al que tienen que engañar una serie de estafadores y le montan el supergolpe con 50-60 que se unen. Me está encantando y creo que mañana es un detalle de homenaje".

Jerónimo no lo llegó a conocer. Algo que le da mucha pena. Dice que "al único grande de la época al que entrevisté es a Gregory Peck, todo un actor clásico. Redford era así, pero tenía un compromiso social con la naturaleza".