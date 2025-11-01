La emoción del dueño de una tienda de animales arrasada por la dana en Valencia: "Fue muy duro, pero luego muy bonito"

Se acaba de cumplir el primer aniversario de una de las peores catástrofes naturales de los últimos años en España, la DANA que arrasó Valencia.

En el programa 'Lo que viene' de la Cadena COPE, su presentador, José Ángel Cuadrado, ha charlado con José Amaro, propietario de la tienda de peces Peixos Valencia.

Su negocio, ubicado en el barrio de la Torre, uno de los más afectados, quedó completamente destruido. Un año después, Amaro ha narrado una historia de superación marcada por la emoción y, sobre todo, la gratitud.

Amaro con parte de los amigos que le ayudaron a 'levantar' Peixos Valencia

De la desolación a la esperanza

José Amaro ha recordado cómo encontró su tienda tras la riada: "Aquello era, bueno, es que no se veía nada, no se veían acuarios, no había ningún pez vivo, era todo barro". Sin embargo, el sentimiento predominante en su relato no es el de la pérdida, sino el del agradecimiento por todo lo que vino después. "Fue un momento muy duro, pero después ha sido un momento muy bonito", ha confesado emocionado. Según Amaro, en ese momento "te has dado cuenta de la gente que te apoya, de la gente que te quiere".

Así estaba Peixos Valencia días después de la dana

Ahora mismo mi tienda es una maravilla" José Amaro Dueño de Peixos Valencia

El resultado de ese apoyo incondicional es un negocio que ha resurgido con más fuerza que nunca. Lejos de la imagen desoladora de hace un año, hoy la realidad es otra. "Ahora mismo mi tienda es una maravilla", asegura con orgullo. El propietario va más allá y afirma: "Yo no podría haber soñado tenerla tan bonita, mucho más bonita que antes de la Dana". Un renacimiento que, como él mismo subraya, ha sido posible gracias a la ayuda desinteresada de muchos.

La solidaridad, el motor de la reconstrucción

Amaro ha querido diferenciar el tipo de ayuda recibida. Por un lado, la de las administraciones, que llega con lentitud: "Ayudas estatales están tardando mucho, no podemos esperar tanto para que veas en nuestros negocios, porque somos autónomos". Por otro, la de la gente. "Primero, todos los amigos en ese mismo momento, cómo estuvisteis todos pendientes y sobre todo animando y preocupados", ha relatado, agradeciendo también la labor de los voluntarios: "Ellos nos dejaron el negocio limpio cuando no se podía".

Yo he podido tener una tienda muy bonita gracias a la ayuda particular, toda desinteresada y que no te la esperas" José Amaro Dueño de un negocio arrasado por la dana

A la ayuda de amigos y voluntarios se sumó la de entidades y personas que actuaron de forma privada, como "Juan Roig, de Mercadona" o la "Cruz Roja", que le ayudó "muchísimo". Amaro se muestra abrumado por el cariño: "Gente que no te espera, gente que no conoces, te hace un... Es que no hay palabras". Su conclusión es clara y define el espíritu de su recuperación: "Yo he podido tener una tienda muy bonita gracias a la ayuda particular, toda desinteresada y que no te la esperas".

Amaro ha recuperado la ilusión gracias al apoyo, incluso, de proveedores que no le han abandonado.

Finalmente, José Amaro ha querido volver a dar las gracias a todos los que han estado a su lado durante este año tan difícil. "Dar las gracias a todos los que habéis estado pendientes, porque eso ya ha sido una gran ayuda, pero aparte han habido muchas aportaciones materiales y económicas privadas", ha sentenciado. Un agradecimiento por el apoyo constante que le ha permitido no solo reabrir su tienda, sino convertirla en un lugar mejor.