Desayuna en una cafetería con un cliente de su empresa y el gesto que tiene al llegar la comanda le deja perplejo: "De repente"

Publicado el 07 may 2025, 11:06

El tema del día que proponemos hoy a nuestros 'Fósforos' es el siguiente: ¿qué coleccionan? Nos responde en el 900.50.60.06.

El primer oyente, llamado Fernando, tiene una colección de bolígrafos raros. No es el típico que puedes encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, tiene bolígrafos "de cabezas de dragones, hortalizas, muñequitas princesas, tengo unos 800. Empecé hace unos 10-12 años y me regalaron un bolígrafo que, en ese momento, lo vi raro. Era una simulación de un hueso del cuerpo humano. Así, poco a poco, pues tengo ya casi 800".

Y este 'Fósforo' los guarda todos bien ordenados.

Inmediatamente después, charlamos con Rafa. En su caso, colecciona "sobrecillos de azúcar. He estado muchos años en la carretera. Tengo más de 1.300 sobres. Los tengo en cajas porque quiero exponerlos y es un poco complicado. Quiero hacer como paneles, que se vean las 2 caras. Durante tantos años tomando café a diario, no es tanto. Tengo de hostales de Teruel, de Francia, Alemania o Inglaterra".

Londres

Nunca se ha visto tentado a abrir alguno de esos sobres. Y, concluye su intervención, dice que lo bonito de esta colección es que todos los sobres los cogió él. Nadie le ha echado una mano con ello.

Israel, por otro lado, relata a Alberto Herrera que colecciona programas de mano de la Semana de Santa de Sevilla. Entre ellos, el de COPE. Los atesora "desde el 2011. Es el primer programa de mano de la colección. Esto me viene por mi padre, que lo hace desde 2001. Tengo de muchas empresas".

Hablamos también con Asun. Esta 'Fósfora' dice que su colección no es muy rara. Pero atesora "cucharillas de todo el mundo. Lleva el escudito de cada ciudad. De Tierra Santa, Alemania, incluso de la Dama de Elche. Yo he comprado muchas. Pero, mis padres, cuando salían al extranjero, me las traían. Las tengo en un cofre".

La más especial que tiene, sobre todo, es la de Tierra Santa.

"imaginaos mi cara la primera vez que lo vi"

Mario, conduciendo en la M40 madrileña, nos cuenta una cosa que le ocurrió a un cliente que él visitaba. Él se fue a desayunar con este chico "y pedimos un café con leche. De repente, cuando vinieron los churros, coge la uña del dedo meñique y se pone a abrir el churro. Disecciona el churro. Imaginaos mi cara la primera vez que lo vi".

Alamy Stock Photo Mano de barista preparando café con leche o capuchino vertiendo leche haciendo arte latte

Añade que sacó la masa, lo blanquito, "y se pone todo el desayuno a hacer bolas. Luego, cuando lo fui conociendo, descubrí que las guardaba en su taquilla y se ponían duras como perdigones".

Una vez lo llevó en su coche "y se le cayeron 4 o 5 bolas de la bata. Yo no quería tocarlo. Increíble".

Por tanto, el gesto al que hacíamos referencia en el titular y que le chocó mucho fue el hecho de diseccionar los churros de esa forma. Una manía que, pese al paso del tiempo, no termina de comprender.

Concluimos la sección recogiendo el testimonio de Rafael. Él ha conocido varias cosas. En su caso, colecciona los coches que tenía su padre. Ha seguido con ese legado. Los tiene todos en la vitrina. Pero llamaba porque le ha venido a la mente un tema curioso y es que "cuando era joven, en el colegio, me dio por coleccionar en un bote de medicamentos, mocos. Y todos los mocos que me iba quitando, los iba metiendo ahí. Hasta el punto que estaba prácticamente lleno".