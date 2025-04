Tira a la basura unos objetos que tenía criando polvo en su trastero y no esperaba cómo le afecta esa decisión años después

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' comparten sus anécdotas a raíz del tema del día que les proponemos. En este caso les preguntamos sobre aquellas cosas que guardan por si acaso. Diana es la primera oyente que nos cuenta que se dedica a la organización profesional de espacios. Pero, antes de ordenar casas ajenas a la suya, fue acumuladora. Guardó mucha ropa.

Dio un cambio a su vida con esa formación y "en los proyectos de clientes lo que más aparece es el tupper sin tapa en las cocinas o la ropa de rebajas que te compras y termina en el fondo del armario. Y apuntes de la universidad. Lo bueno es revisarlos después. Documentación obsoleta. Declaración de la Renta, cables de dispositivos que no utilizamos y libros. Es importante leer. Pero, si ya los hemos leído diez veces, igual hay que pasárselos a alguien".

Ángel llama desde Santander y tiene dos cosas muy entrañables que contar. La primera es que conserva una carabina de perdigón que le regaló su padre cuando tenía 8 años. Y ya salta los 60. Y lo segundo es que en la estación de esquí que tiene cerca desmantelaron una silla del 64. Y tiene una en su casa. Y la guarda. "Ocupa lo suyo. Tiene dos metros y pico de alto. La tengo en Reinosa. Allí tengo un desván. Mi mujer, encantada. Sabe que mi pasión es el esquí y ahí lo conservo".

Analía nos dice que su madre guarda todas las cajas de los electrodomésticos que le regalan, que compra. Por suerte, vive en un garaje amplio y como no tiene coche lo mete todo ahí. También tiene hasta la factura de su boda. Y se casó...¡hace 50 años!

"ahora que estoy cosiendo; me arrepienTo por la colección que tiré"

Antonia, en su casa, tiene el Rastro de Madrid. Así bromea con el tema. Acumula cosas de ella, de su marido y de su hijo "porque tiene la casa pequeña. Tiene cosas en su armario hasta con etiquetas. También guardo el vestido que me puso cuando se casó su hija. Hace más de 20 años. Y ahí sigue". Cuenta con una colección de libros "de enciclopedias, de cocina, de la revista El Mueble. Una vez tiré una colección que tenía de aprender a coser y ahora que estoy cosiendo me arrepiento. No se puede". Así, esta mujer decidió tirar esa colección que ahora le vendría muy bien. Años después, y de este modo, se arrepiente de la decisión.

Libros a papel

Charlamos también con Manuel. Se crio en el campo. Su padre murió joven y guardó sus herramientas de trabajo como homenaje. Para su mujer, eso era un impedimento. Ella es muy ordenada, fue decorando la casa y "ahora soy un vicioso de los mercadillos. Además, acumulamos 9 máquinas de coser".

Respecto a las cosas que acumula Juan Antonio, un vecino de Albacete, nos dice que tiene una enciclopedia histórica en casa. Cuenta que se compraba por fascículos y "yo con cinco años iba a comprársela a mi padre. Y tengo 69. Tiene el lomo color crema y las letras en verde".

Por último, recogemos el testimonio curioso de José Luis. Asegura que, desde 1980, todas las semanas cogía una quiniela de fútbol. La doblaba por la mitad y escuchaba la radio. Así, cada vez que un equipo marcaba un gol "ponía un palito en la primera columna cuando era el primer equipo, la segunda columna cuando era el segundo y la tercera columna colocaba la Quiniela. Eran los equipos de primera y segunda. Los que faltaban de segunda, pues los ponía a mano. Desde esa fecha, tengo todas las temporadas".

En total, son unas 45 temporadas. Las revisa y las tiene clasificadas por su fecha. Esto le permite ver los equipos que había antes "y tengo los resultados de cada partido de jornada".