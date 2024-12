Una colaboradora de Carlos Herrera decide jugar en familia a juegos de mesa en Nochebuena y no puede creer cómo termina la partida

En este día de Navidad, en 'Herrera en COPE', queremos saber cómo pasaron nuestros oyentes la cena de ayer.

¿Qué tal lo pasaron nuestros fósforos con su familia el día de Nochebuena? ¿Cuál fue el menú? ¿Hubo alguna anécdota divertida? Son algunas de las preguntas que responden nuestros fósforos este 25 de diciembre.

Alberto Herrera, desde Herce, un pequeño pueblo de 300 habitantes de La Rioja, ha charlado en directo con algunos vecinos y con gente que ha llamado desde todos los puntos de España.

José Luis cuenta que es de Herce de toda la vida, "lo ha pasado de maravilla", aunque asegura que "ja comido poco". En su menú había solomillo, merluza y gambones, pero "no probó los polvorones" porque es diabético.

La cena de nochebuena de nuestros fósfors

La primera oyente de la mañana ha sido Ángela, de tan solo 13 años. "Yo me he despertado para ver qué ha traído Papa Noél. Ha sido generoso, me ha traído un chaleco y un abrigo super bonito", explica. En cuanto al menú, en su casa de entrantes siempre hay "bocaditos de pan", quesos, jamón que "no puede faltar" y paté de centollo.

Mari Ángeles llamada desde un pueblo de Cantabria: "Nuestra Nochebuena fue muy tranquilita, en familia. Lo tradicional, cenar pronto, ver un poco la tele y hablar un poco en familia. No hubo atracones, en el menú pusimos entrantes, yo todos los años hago caracoles, también tuvimos pulpo de la bahía de Santoña y de principal un pescado al horno".

Otro fósforo que ha entrado en directo en 'Herrera en COPE' ha sido Carlos: "Nosotros comimos primero, tortilla de patata que nunca falta, un poco de jamón, langostinos de Sanlúcar. De principal colas de lubina cocidas con salsa tártara y un solomillo que hace mi suegro enfundado en azúcar".

Desde Pamplona hablamos con Claudia, de 8 años, que nos cuenta que Papá Noel le ha dejado unas pinturas y un cuaderno. Además, ella pasó la Navidad con sus abuelos italianos y su familia.

Juegos de mesa para amenizar la noche

Además, Alberto Herrera ha charlado en directo con varios de los colaboradores habituales del programa. Una de ellos ha sido Ana Velasco, que ha compartido con todos los oyentes cómo pasó la Nochebuena.

"Comí tanto que me dijeron en mi casa que qué buen saque tengo", comentaba sin poder contener la risa. Explicaba que "decidimos no cocinar este año, lo encargamos a un catering. Comimos empanada, canapés, pulpo".

La sobremesa que vino después dio para mucho: "Estuvimos jugando a juegos de mesa y ahora tenemos la revancha en Navidad. Un juego de imanes que es una locura, la gente se picó mucho, a la 1 de la noche estábamos gritándonos los unos a los otros".