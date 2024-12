Una oyente de Carlos Herrera recibe a su hija para cenar en Nochebuena y se queda de piedra por lo que le pide al llegar a España

¿Está usted nervioso? Porque esta noche, es la noche más importante del año. Es Nochebuena. Y mañana, Navidad. Es noche de amor y felicidad. Para juntarse con la familia, con amigos. Además, en esta cita tan especial, esperamos a alguien que viene de lejos. ¿Quién vuelve a casa por Navidad? Queremos que nos lo cuenten nuestros queridos 'fósforos'.

Raquel es la primera oyente que nos cuenta su caso. Sus hijos vuelvan a casa por Navidad. Su hija, de Dublín. Y su hijo, de París. Aunque su hijo ayer por la tarde no tenía billete. Después de tres meses sin estar en casa. Tienen 24 y 28 años respectivamente. Su hija es profesora de educación infantil y su hijo está haciendo un doctorado. Serán ocho en la mesa esta Nochebuena.

"Mi hija come bien, pero me ha pedido que le haga lentejas. Llegó anoche y se las haré para comer el día 26", cuenta provocando las risas de Alberto Herrera y el resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'. Así, esta fue la gran sorpresa que se llevó. La petición que le hizo a su hija nada más llegar a España.

Lola también tiene a sus hijos fuera. Ella vive en Picassent, pero ellos viven fuera. Su hija vive en Valencia y su hijo en Villarreal. A su hija suele verla más porque está cerca. Esta noche preparará unos aperitivos variados "y luego también les he preparado unas carrilladas a la naranja, que son típicas de aquí. Y todos los dulces navideños. Lo principal es que estamos vivos y juntos. No queremos más".

Inmediatamente después, Ángel responde al tema del día. Viene la familia de su nuera desde...¡Nueva Zelanda! Su nuera se casa el 31 de diciembre y "justamente en una iglesia al lado de la San Silvestre vallecana. Además, también ha venido mi hija que vive en Alemania con su marido que es italiano. Tenemos una cena internacional. Seremos 8, con mi nieto". Su mujer es un enigma y no sabe lo que habrá de cenar, "aunque será algo bueno y delicioso seguro".

"mi hijo se alegra de ver a sus primos que viven lejos"

Sonia recibe a su único hermano con sus sobrinos. Están deseando que lleguen. Vienen desde Inglaterra a Sevilla. Hace un año que no los ven, "porque la familia de mi cuñada es de Teruel y nos vamos alternando. Deseando ver a mis sobrinos de 9 y 5 años. Estoy loca por abrazarlos. Y mi hijo de ver a sus primos y además viven lejos. Se llevan de maravilla".

Otra 'fósfora', llamada María Dolores, recibe a sus nietos "y como yo soy muy mayor y hace medio año que no les he visto, me parece mucho. Estoy contentísima. Uno viene de Londres y la otra de Noruega. Tengo nueve nietos. Pasamos la Nochebuena todos juntos y me encanta". El nieto más pequeño tiene 14. Y 33 la mayor. ¿Y con nueve nietos se puede tener un favorito?

Responde que "la mayor siempre te marca un poquito. Es la primera que viene. Pero todos se quieren muchísimo".

Gracia espera con mucha ilusión la Nochebuena. Estas Navidades "nos juntamos en casa de mi madre. Mi madre tiene ocho hermanos. Esta vez somos 53. Compramos mesas plegables. Hay 14 niños. Viene mi hermano, que le pilló la DANA en Picanya. Hay gente que viene de Valladolid, Castellón, Requena. Y luego siempre, después de comer, saca mi prima Beatriz la guitarra y cantamos muchos villancicos".

Este año pondrán vasos de plástico "y, todo eso, nos vamos turnando y fregando y recogiendo mesa para limpiar. Lo que hacemos es, por cada familia, cada uno prepara un plato. Comemos 8-10 platos diferentes. Yo he preparado sepia en salsa".

María José está encantada porque "ahora mismo, estoy preparando la Nochebuena en casa. Viene mi tercera hija, Teresa, que se fue de Erasmus".