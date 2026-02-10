Celebra su 25 aniversario con su marido nadando con tiburones en Australia y acaba de la peor manera: "Por atrás hay aguas mayores, gracias"

El programa Herrera en COPE, con Alberto Herrera, ha vuelto a dejar un momento inolvidable en su sección 'La Hora de los Fósforos'. En ella, los oyentes comparten esas vivencias en las que se han preguntado: ¿qué hago yo aquí?. Las anécdotas han abarcado desde el apuro de un padre al intentar recuperar una pelota para impresionar a una madre, hasta la surrealista experiencia de acabar cubierto de nata en un show de strippers la noche antes de recibir a su suegro para una obra.

Pánico en la Gran Barrera de Coral

Sin embargo, el testimonio que ha captado toda la atención ha sido el de Mercedes. La oyente ha relatado el viaje que su marido le preparó para celebrar su 25 aniversario: una expedición de buceo a la Gran Barrera de Coral en Australia. Aunque ella tiene experiencia en buceo, confiesa que es mucho menos aventurera que su esposo. La sorpresa mayúscula llegó cuando descubrió que una de las actividades era bucear con tiburones dentro de una jaula.

A pesar de que el personal de la experiencia intentó tranquilizarla asegurando que "está todo controlado", Mercedes bajó "malísima". Lo que comenzó con la aparición de un tiburón "pequeñito", pronto se convirtió en una escena de terror. "De repente apareció un berraco", ha explicado, describiendo el pánico que sintió al ver al enorme escualo de frente, sin poder comunicar verbalmente su espanto a través de la máscara de buceo.

Si alguien mira mi espalda por la parte de atrás, hay aguas mayores" Mercedes

El miedo fue tan intenso que la situación derivó en un momento tragicómico. La oyente ha confesado con humor el desenlace fisiológico de su pánico: "si alguien mira mi espalda por la parte de atrás, hay aguas mayores". Una anécdota que ha provocado las risas en el estudio, a pesar de imaginar la desagradable experiencia de vivir algo así dentro de un ajustado traje de neopreno.

Otras historias insólitas

La historia de Mercedes no ha sido la única que ha sorprendido a los colaboradores del programa. También ha destacado el relato de Laura, una asesora política que, por error, se coló en una reunión interna de Podemos. "Ahí estaba Pablo Iglesias, estaba con mi tío, o sea, todo el lío, y lo difícil era salir", ha contado, describiendo su angustia para abandonar la sala sin ser descubierta.

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias

Otro de los momentos de alta tensión lo ha protagonizado un oyente que rememoró su experiencia en los Sanfermines. Tras correr el encierro, se vio atrapado en la plaza, sin poder acceder a ningún burladero. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con el toro: "tenía un toro, que aquello era un bisonte, a 30 metros, parado, y y te prometo que me miró fijamente a los ojos".