Ángel: "Me regalaron un cuadro hecho con pelos de familiares fallecidos; está en casa de mi madre y apareció en un desván de mi abuela, es muy bonito"

En el programa 'Herrera en COPE', el presentador Alberto Herrera ha preguntado a la audiencia qué objeto tienen en casa que provoque reparo o 'yuyu' a sus invitados. La llamada de Ángel, un 'Fósforo', ha dejado a todos sin palabras al revelar la existencia de un cuadro hecho con pelos de familiares fallecidos. Lo que el propio Ángel pensaba que era solo una leyenda familiar, resultó ser un objeto tan real como siniestro.

Una leyenda familiar hecha realidad

Ángel ha relatado que siempre oyó en su casa la historia de su tatarabuela, quien, tras perder a varios de sus hijos, les cortaba los mechones de pelo para crear un cuadro. "Yo pensé que eso, pues, era una leyenda familiar", ha confesado. Sin embargo, la historia dio un giro cuando la reliquia apareció "en un desván de una hermana de mi abuela", y una prima de su madre, conocedora de su interés, se lo regaló.

El cuadro tiene un valor sentimental incalculable para Ángel, pero su presencia no es bien recibida por todos. Actualmente, la pieza está colgada en la casa de mi madre, concretamente "en una habitación que no se usa". El motivo es claro, tal y como ha explicado el oyente: "Yo me lo quiero llevar a a casa y mi mujer dice que no entra en casa".

Un cementerio hecho de pelo

Lejos de ser una simple acumulación de pelo, el objeto es una elaborada obra de arte fúnebre. Se trata de "un cuadro de unas dimensiones" con un "marco negro y dorado precioso, tipo vitrina", que representa una escena sobrecogedora. Según la descripción de Ángel, lo que se ve es la representación de "un cementerio".

Está hecho cada una de ellas con los pelos del fallecido y con sus iniciales" Ángel

El nivel de detalle es lo que resulta más impactante. La escena se compone de un ciprés hecho con pelo en la parte central, rodeado por varias "lápidas de sepultura". Lo más increíble es que cada lápida está confeccionada con el cabello de la persona a la que representa. Ángel ha detallado que la obra está hecha de tal forma que está "cada una de ellas con los pelos del fallecido y con sus iniciales", convirtiendo el cuadro en un verdadero mausoleo familiar.

Alamy Stock Photo Fotografía recurso de pelo anudado

No es la primera vez, sin embargo, que en el programa se aborda el asunto de los objetos peculiares o directamente indeseados que habitan en los hogares de los oyentes. Hace un tiempo, los 'fósforos' ya tuvieron la oportunidad de sincerarse sobre aquellas cosas que tienen en casa y que, en el fondo, no les gustan en absoluto, a menudo adquiridas por impulsos o heredadas sin opción a réplica.

Entre los testimonios de entonces destacó el de Jerónimo, un arquitecto que compartió su frustración al descubrir que unos clientes habían colocado una "mesa de comedor tipo gipsy" en una vivienda diseñada por él, un añadido que consideró "un auténtico despropósito" para su obra. Del mismo modo, Paqui relató su negativa a usar una aparatosa "trona de Isabel la Católica" que su marido había traído de un viaje, calificándola de "horrorosa" e inadecuada para su bebé. Puedes escuchar aquí la sección completa.