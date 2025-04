Va al banco a pedir explicaciones porque no le funciona la tarjeta y la respuesta del empleado se le vuelve en contra: "Pasé mucha vergüenza"

Los 'Fósforos' responden, como siempre, al tema del día que les proponemos en el 900.50.60.06. En esta ocasión, hablamos con ellos sobre gente torpe con la tecnología. ¿A usted qué le ha pasado?

Yolanda es la primera oyente que charla con nosotros. Cuenta que su punto flaco es el "Instagram. Lo paso fatal. No lo uso nunca. Solamente para ver, de vez en cuando. Ayer tuve una conversación con una persona, que no nos conocemos, y yo no sabía (de entrada) que se podían mandar audios. Y lo escuché".

Fue a mandar un audio ella y, en plena conversación, le mandó un emoji que no venía a cuento. Un ejemplo más de que no se terminaba de aclarar con Instagram.

Inmediatamente después, relata Carmen lo que le pasaba. Esta chica es una negada para las tecnologías y "mi hija se enfada conmigo porque siempre me lo explica. Y nunca me acuerdo. Yo tengo 69 años y he empezado a estudiar francés. Estoy en la escuela de idiomas de Murcia. Todos van al ordenador y comparten pantalla. Y soy la única que sale a la pizarra porque no me entero. Lo del Bizum igual. Tampoco me fío".

"me dijo que quería un ordenador que tenía un posavasos y era el lector de cds"

Moisés es otro 'Fósforo' que se encontraba conduciendo. Camino de Alcalá de Guadaíra. La historia que cuenta va sobre su madre. Dice que "ella escucha mucho la radio y yo decidí regalarle una Alexa. Yo le dije a mi hermano que no iba a saber utilizarlo porque no sabe decir Google. Le dijo de todo, menos Google. Y ahí está el altavoz, muerto de risa. Se lo he escrito letra por letra. Y ni explicándoselo. No hay manera".

¿Y qué le pasó a Julio con la tecnología? Antes que nada, dice que por su profesión ha tenido anécdotas con muchos compañeros "y he recordado una de ellas. Un compañero, en un momento determinado, tuvo que ir a otra oficina. Cuando volvió, estaba muy ilusionado. Dice que quería un ordenador que vio allí. Dice que le dabas a un botón y sale un posavasos. Era el lector de CDs".

Esta anécdota ha provocado las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'. Y no es para menos.

Elena asegura que su historia es muy cortita. Pero pasó mucha vergüenza. Ella está acostumbrada a pagar con la tarjeta que tiene en el teléfono. Un día, fue una confitería y fue a pagar con la tarjeta. No le funcionaba. Al final, pagó en efectivo. Pero fue al banco a solucionarlo. Le dijeron que todo estaba correctamente, "lo que pasa es que tenía el dedo tan sucio que no funcionaba". Así, fue reivindicativa a pedir soluciones al banco. Y se le volvió en contra porque realmente el problema no era de la entidad financiera.

Por último, descubrimos que Miguel se fue de vacaciones. Año 2008. Empezaba un poco "el tema de internet, correos electrónicos. Me fui a Formentera a desconectar. Quise mandar un mail a la familia para decir que estoy bien. En el hotel en el que estaba había un ordenador con monedas. Yo no era muy hábil. Metí dos euros, iba a poner el nombre de mi gmail, y no era capaz de poner el @. Se me pasó el tiempo. Se me acabaron los 2 euros. Metí los otros 2 euros y nada. Me daba vergüenza pedir ayuda".