¿Qué elementos decorativos tienen nuestros 'fósforos' en casa y no les gustan?

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre las cosas que tienen en casa y que no les gustan. Y que tienen, quizás por arrebatos.

Comienza la sección Jerónimo, que explica que es arquitecto y, en una de las viviendas que hizo hace unos años, le dijo a los clientes que para él, "esa vivienda es mi obra, por lo que las injerencias en el proyecto pueden llegar a cabrearme. Unos clientes me invitaron a tomar un aperitivo y me encontré una mesa de comedor tipo gipsy. Un auténtico despropósito".

Se tomó el aperitivo por compromiso y se despidió corriendo porque tenía un cabreo monumental. "Entiendo que una vivienda es un traje a medida, pero la he diseñado yo. La he imaginado yo en mi cabeza con los planos y las infografías. Y cuando me encuentro esto... en 12 años que llevo trabajando no he visto una cosa igual", concluye este oyente en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Qué elemento hay en casa de Paqui y que le molesta? Nos indica que su marido, al que conoció cuando tenía 50 años, se le ocurrió traer una trona de Isabel la Católica de uno de sus viajes. Decidieron tener un bebé y él le dijo que tenía eso. "Cuando vi esa cosa tan horrorosa de madera.... le dije que a la niña yo no la sentaba ahí".