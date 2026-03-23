Ricardo Darín admite que al obtener la nacionalidad eligió nacer en Jaén y los vecinos buscan lugar para colocar su placa: "Tiene que ir en la puerta de la confitería, se pasaba el día aquí"

El célebre actor argentino Ricardo Darín es también, por elección propia, ciudadano de Jaén. Así lo ha contado él mismo en una entrevista. Unas declaraciones que ha recogido María José Navarro en su 'Historia del Día', en 'Herrera en COPE'. Al serle concedida la nacionalidad española, el actor tuvo la posibilidad de elegir una ciudad de origen para el registro, y su decisión ha desatado una ola de cariño y humor en la ciudad andaluza.

La razón de esta curiosa elección no tiene que ver con un vínculo familiar, sino con algo mucho más fonético. Darín ha explicado que eligió Jaén "porque me sonaba bien", asociando el sonido de la jota con expresiones muy españolas como "joder, tío". Navarro detallaba que al actor "le sugiere muchas cosas, esa letra y su sonido", incluido "algún taco muy usado aquí y allá". Aunque ha confesado no conocer aún la ciudad, su decisión ha sido un gesto que Jaén ha sabido acoger.

Jaén responde a su 'hijo' pródigo

La respuesta no se ha hecho esperar. Aprovechando el tirón mediático, la Junta de Andalucía ha impulsado una campaña de turismo con una propuesta singular: encontrar la ubicación perfecta para una placa conmemorativa con la inscripción: "Aquí decidió nacer Ricardo Darín, célebre actor argentino". Es una manera, como ha apuntado Navarro, de "ponerse en el mapa" aprovechando a su "ilustre ciudadano".

La iniciativa ha invitado a todos los jienenses a proponer localizaciones, dando pie a una serie de historias ficticias llenas de ingenio. Un comerciante reclama el honor para su negocio afirmando: "Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro", por lo que considera que su "mérito también es parte de su éxito".

Un ciudadano del mundo

Las anécdotas inventadas continúan por toda la ciudad. La dueña de una floristería asegura que Darín "nació aquí en el portal de al lado" y que tiene "un acento de Jaén auténtico", mientras que desde una confitería afirman que al actor "le gustaban mucho las milhojas" y que allí le apodaban cariñosamente "Ricardín".

Este vínculo administrativo con Jaén se suma a la identidad plural del actor. Darín ha aclarado que, aunque viaja siempre con su pasaporte argentino porque "no podés dejar de ser argentino", también posee el pasaporte español, que describe como "coloradito, muy lindo". Además, ha sido nombrado ciudadano uruguayo debido a su estrecha relación con el país, donde suele veranear.

Conociendo el carácter del actor, María José Navarro ha vaticinado que "no tardará en responder y plantarse en Jaén para celebrar una campaña tan salada". La ciudad andaluza espera ya a su hijo predilecto para compartir el humor que tanto parece divertirle.