La perrita Sena vuelve a hacer sonreír a los ancianos de una residencia tras la pandemia

Este jueves nos deja, también, la historia de Sena… la perrita por la que los ancianos de una residencia de Pozaldez, en Valladolid, han vuelto a sonreír…

Esta Golden retriever llevaba once años trabajando en este centro de mayores. Su presencia se utilizaba como recurso terapéutico para los residentes. Pero la llegada del coronavirus hizo que en marzo los responsables de la residencia decidieran llevarla a una casa particular. Por aquel entonces, no se sabía si los perros podían ser portadores del virus.

Durante este tiempo, los ancianos la han echado muchísimo de menos y no han dejado de preguntar por ella ni un solo día.

Así que, después de 8 meses muy complicados y ahora que la situación se ha vuelto a estabilizar Sena acaba de volver a la que siempre ha sido su casa. El mejor regalo de Navidad anticipado para todos los residentes de la Fundación Social Virgen de los Remedios.

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'.

LAS HISTORIAS DE LA SEMANA

