Jorge es invidente, seguidor del Logroñés y gracias a su padre Vicente puede seguir los partidos desde la grada: "Hace un gran esfuerzo en narrarme cada partido"

'Herrera en COPE' ha comenzado la mañana con la Historia del Día de la mano de María José Navarro. En esta ocasión, la historia nos traslada a la grada del estadio de Las Gaunas, en Logroño, donde cada fin de semana se puede ver una imagen conmovedora: la de un padre y un hijo, Vicente y Jorge, unidos por una pasión y un vínculo inquebrantable.

La particularidad de esta estampa familiar es que Jorge es invidente, y su padre, Vicente, se ha convertido desde hace cinco años en su periodista deportivo particular. Él es el encargado de narrar cada jugada, cada pase y cada gol de la Unión Deportiva Logroñés para que su hijo pueda vivir la emoción del fútbol en directo.

El ‘Manolo Lama’ de Las Gaunas

El propio Vicente, en una de las grabaciones compartidas en este programa, explica con humildad la complejidad de su labor. "Se hace lo que se puede y, bueno, si a él le vale, pues a mí también", comenta, admitiendo que a veces se puede perder alguna jugada por la rapidez. Sin embargo, asegura que "al final, atando cabos, llegamos al final a saber lo que ha podido y no ha podido pasar".

EUROPA PRESS Imagen de recurso del Estadio de Las Gaunas

Por su parte, Jorge valora enormemente el trabajo de su padre, a quien considera su "Manolo Lama particular". A pesar de que "hay jugadas que son difíciles de narrar por la rapidez del balón", Jorge afirma con gratitud que su padre "hace un gran esfuerzo en narrarme cada partido". Esta narración no se limita al fútbol, ya que Vicente también le retransmite los partidos de baloncesto, otra de las grandes pasiones de Jorge.

Una afición que forja un vínculo

Curiosamente, el gran futbolero de los dos es Jorge. Ha sido él quien ha contagiado su pasión a Vicente, quien confiesa no haber sido tan aficionado antes. "Él me ha metido a mí en el lío, y al final, el lío lo llevamos entre los dos, y la verdad, encantado de la vida", reconoce Vicente, feliz del vínculo que han creado.

Este lazo se ha fortalecido con cada partido, convirtiendo cada fin de semana en un momento muy esperado por ambos. "Llega el fin de semana y estamos deseando que llegue la hora de ir al partido", afirma Vicente. Su pasión compartida los ha llevado a viajar por toda España para seguir a diferentes equipos, sufriendo y disfrutando juntos en cada estadio.

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Imagen de recurso del Estadio de Las Gaunas

Como concluye la historia relatada por María José Navarro, la de Vicente y Jorge no es solo la historia de un padre y un hijo. Son compañeros y amigos en la grada y en la vida, demostrando que los vínculos son invisibles para todos, pero no hace falta verlos para sentir su inmensa fortaleza.