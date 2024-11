Un tripulante vuela hasta Tenerife y los pasajeros alucinan por lo que hace al aterrizar: "En mi nombre"

¿Son ustedes de los que aplauden en los aviones? Yo soy de las que da palmas como loca y, si el comandante habla, también soy de las que contesta, como nuestras abuelas respondían a la tele.

Hace sólo unos días, en un avión que llegaba a Tenerife, el comandante se dirigía a los pasajeros…

"En mi nombre y el de toda la tripulación, le damos la bienvenida a bordo de este vuelo. El peso del avión y de todos nosotros, junto con las maletas, ha sido de 21.000 toneladas", decía.

Luego tuvo que rectificar en su perfil de redes. No eran 21.000 toneladas, sino 21.000 kilos. Pero vamos, que cuando uno va en un avión, lo que quiere es llegar, más allá de la báscula. El comandante Yelco León continuó con su mensaje. Yelco es muy joven, rubio, muy bien peinado y tiene la suerte de ser de El Hierro.

"No me quería despedir sin antes comentarle que hoy es un día especial para mí. En estos momentos, nos acompaña a bordo la persona por la que es posible que me encuentre en el asiento izquierdo de esta cabina. Mi madre. La señora rubia que se encuentra en el asiento 14 y posiblemente ahora se está muriendo de vergüenza", argumentaba.

A duras penas y debido a los aplausos del pasaje, pudimos saber que Yelco quería decirle a su madre que gracias por su esfuerzo, por haber sido padre y madre, y por permitirle conseguir su sueño: ser piloto.

Así que, esa señora apurada y con algo de vergüenza, se encontró con que su hijo no quiere disimular su agradecimiento. No es un nombre común, pero somos muchos Yelcos, ¿a que sí?

Un piloto de avión TAMBIÉN se HACÍA viral por el mensaje que lanza a sus padres ante los pasajeros: "Es el primer día"

En este caso, el protagonista de esta historia se llama Jordi Jacas. Como Yelcos, es un piloto de avión que revolucionaba las redes por lanzar un mensaje desde la cabina hacia sus padres, que estaban sentados en el mismo avión, y que no podían evitar las lágrimas de emoción.

Él, que de pequeño les decía que él quería volar, ha conseguido su sueño y si lo ha logrado es, además de por su esfuerzo, gracias a ellos. No hay nada que nos haga sentir más orgullosos en esta vida que los triunfos de nuestros hijos y tampoco hay nada que siente tan bien como sentir su agradecimiento.

"Quería aprovechar el día de hoy para compartir una pequeña historia personal con ustedes", empieza el vídeo. "El vuelo de hoy es muy especial para dos personas", decía refiriéndose a sus padres. "Hoy es el primer día que vuelan conmigo como piloto y para mí no hay palabras para poder describir la satisfacción e ilusión que eso me hace sentir", señalaba.

"Solo quería aprovechar esta ocasión para agradecérselo públicamente y delante de todos ustedes", unas palabras con las que su madre tenía que secarse las lágrimas.

El mensaje no terminaba ahí. "Estoy seguro de que sin ellos a mi lado, esto no habría sido posible. Les deseo un muy buen vuelo y les agradezco su confianza por volar con nosotros. Gracias por todo, mamá y papá", resalta Jordi Jacas delante de todo el avión.

Además, junto a la publicación de Instagram añadía el mensaje "gracias por darme alas" y de portada una entrañable foto del piloto con sus padres. Las redes se llenaban de mensajes de emoción hacia el gesto que tuvo este piloto de avión, que solo hizo algo que parece fácil, pero que hacemos muy poco.