Un joven de Gambia llega en patera a El Hierro y así consigue cumplir su sueño tres años después: "No lo volvería a hacer"

Yosupha es un joven de 24 años, natural de Gambia, que llegó en patera a la isla de El Hierro en 2021. A día de hoy, reside en Sevilla, donde trabaja en un restaurante, aunque su sueño siempre ha sido ser fisioterapeuta del Betis.

“Yosupha en nuestro Corán es Jose y para hacerlo fácil aquí me llama así mucha gente", comienza explicando Yosupha, que comparte su historia en 'Herrera en COPE', enmarcada en el especial Inmigración: Un reto de país.

En Gambia, "trabajaba de lunes a domingo en su país. Por la tarde trabajaba en un hospital como auxiliar de enfermería y en una sala de fisioterapia. Y luego trabajaba con academias y equipos de primera división de fútbol", es decir, un total de tres trabajos.

"Allí puede tener varios trabajos, pero te pagan muy poco. La situación de nuestro país no es estable, aunque no haya guerra. Además, cada día sube más el precio de los alimentos. Ahora allí un kilo de arroz vale casi 30 euros", ha reivindicado.

Un viaje de cinco días en patera

Con esta situación por delante, José decidió arriesgarse y viajar a España. Una travesía de cinco días, solo, sin comida y con mucho miedo.

“Si tuviera que hacer otra vez el viaje, aunque me pagasen 200 millones de euros, no lo volvería a hacer. Fueron cinco días, pero parecieron cinco años. No conocía a nadie allí, tenía muchos pensamientos. No teníamos comida y el agua no era potable", ha narrado.

CRUZ ROJA Llegada de una patera a las costas españolas, en una imagen de archivo.

uNA NUEVA VIDA EN sEVILLA

Pese al sacrificio, a día de hoy la vida de Yosupha es completamente diferente: "Al llegar me ayudaron mucho y quiero dar las gracias. No teníamos donde vivir ni nada. Nos dieron casa, comida, ropa, etc.

Ahora trabajo en un restaurante en Sevilla que se llama 'Tanto Monta'. Desde enero, ningún día me he sentido mal. Todos son geniales, desde mis jefes hasta los compañeros. Trabajo como ayudante de cocinero, he aprendido mucho allí".

A nivel económico, asegura que se "apaña" mucho mejor con el sueldo aquí y "no puedo compararlo con ningún país de África". "Siempre estoy haciendo un esfuerzo para mandar dinero a mi familia e intentar cambiar su vida", añade.

Ante la pregunta de si España es un país racista, José es muy sincero: "A mi no me lo parece porque nunca me ha pasado, desde que he llegado hace tres años. No puedo decir que no hay, pero a mi nunca me ha pasado ni en mi trabajo ni donde he estudiado aquí. En ningún momento he sentido ningún ataque racista".

Trabajar en el Betis, su sueño

En España, este joven ha seguido estudiando para homologar sus estudios y su sueño es ser fisioterapeuta en el Betis.

Hace escasas semanas, un día entraron a robar en el restaurante y se llevaron la camiseta de Betis de Yosupha: "Allí perdí mi camiseta, no era original, pero me encantaba".

EFE Betis

Durante la entrevista, Alberto Herrera, ha querido tener un pequeño detalle con José, regalándole la equipación de los fisioterapeutas del Betis, con su nombre incluido. Además, dos jugadores del equipo le han dejado un mensaje personalizado.

Pero la sorpresa no queda aquí, el joven va a poder acudir a un entrenamiento en tan solo unos días, donde va a conocer a toda la plantilla, así como al cuerpo técnico y los fisios del equipo, con los que espera trabajar algún día. Un gesto con el que Yosupha ha quedado realmente emocionado.