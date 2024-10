Juan del Pozo, un piloto cordobés de 80 años que no piensa jubilarse de las motos: "El secreto está en no parar"

Más de 110 pilotos competirán este fin de semana en El Pinillo de Almodóvar en la tercera prueba del campeonato provincial de Motocross. Uno de ellos, el cordobés Juan del Pozo, tiene 80 años. Doblará en edad a sus competidores. Del Pozo regresará tras dos años y ha explicado en COPE el secreto de su longevidad a los mandos: "Lo suyo es no bajarse de la moto. Como la dejes un tiempo cuesta muchísimo trabajo".

"La moto exige mucho sacrificio y fortaleza", explica un deportista octogenario que no se siente dueño de esa edad y detalla que "algunos de mis familiares me dicen que dónde voy y que me voy a matar... pero luego se alegran de mis resultados"