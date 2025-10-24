El sueño cumplido de Alberto Gil, que ha hecho historia en Cádiz con 24 años: "Es el primero que tenemos, nos ayuda bastante y desempeña una labor importante"

Alberto Gil está cumpliendo su sueño: trabajar por y para la Guardia Civil. No es agente, pero se ocupa de toda la intendencia de la Comandancia de Cádiz. El primer chico Down que hace prácticas para la Benemérita.

Todos los días llena los espacios con su sonrisa. Y no para, no para un instante. Se nota que le gusta lo que hace y le gusta hacerlo para quienes lo hace. Sus padres saben que es absolutamente vocacional.

Y hay otra persona que está muy contenta. La cara de Alberto se ilumina cuando habla de su novia.

Ahora lo que hace falta es que la inclusión sea real. Porque no se trata de tenerlos unos meses y luego, a casa. Se trata de que puedan desarrollarse plenamente en trabajos que les permitan vivir. Vivir entre los demás y como los demás.

el desfile de marta con la Guardia Civil el 12 de octubre en Madrid y la sorpresa que le dio su padre al acabar

La vocación de servicio es, precisamente, un pilar fundamental en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un ejemplo de ello se vivió en el reciente Desfile del Día de la Hispanidad, en el que participaron 3.847 efectivos. De ellos, 524 eran mujeres, reflejando una creciente presencia femenina en estas instituciones. Actualmente, España cuenta con 16.260 mujeres en el ejército, lo que representa un 13,2% del total, el porcentaje más elevado desde su incorporación en 1988, con 11 de ellas habiendo alcanzado ya el rango de general.

Una de estas mujeres es Marta, miembro del destacamento de la escuela de oficiales de la Guardia Civil. Su caso es particular porque la vocación le viene de familia. Su padre, Técnico de Emergencias Sanitarias en el Summa 112 de la Comunidad de Madrid, también desfilaba ese día. Al finalizar el acto, no dudó en ir a buscar a su hija para entregarle un regalo muy especial, un gesto que evidencia el orgullo familiar.

La sorpresa que le hizo el padre de Marta tras el 12 de octubre

El emotivo encuentro entre padre e hija quedó sellado con un fuerte abrazo y un regalo cargado de simbolismo: las estrellas de teniente. Unas insignias que Marta ya luce, orgullosa de seguir los pasos de su padre en la noble tarea de entregar su vida al cuidado de los demás. Un legado de padre a teniente que perpetúa el compromiso con el servicio público. Puedes escuchar aquí la historia íntegra.