Llésica pidió la pensión por incapacidad permanente absoluta y la Seguridad Social la dejó perpleja: "¿Qué vida le voy a dar a mis hijos después de 20 años trabajando y pagando, porque soy autónoma?"

El programa 'La Linterna' de COPE ha viajado hasta Cádiz para contar la historia de Llésica, una vecina que lleva años entrando y saliendo del quirófano. Su historial médico incluye 22 operaciones, la extirpación de ambos pechos, el útero, los ovarios y las trompas. Además, sufre una inflamación crónica que limita la movilidad de sus brazos y tiene otros órganos dañados que le impiden llevar una vida normal.

Una resolución "incomprensible" de la Seguridad Social

Cuando Llésica solicitó la incapacidad permanente absoluta, la respuesta de la Seguridad Social la dejó perpleja. "Ellos solamente han valorado el pecho izquierdo, no han tenido en cuenta ni los linfedemas de ambas manos ni el supraespinoso roto del brazo derecho que no puedo moverlo para nada", lamenta. A pesar de presentarse en la federación con todos los informes y una sonda puesta, la valoración fue parcial e incompleta.

Después de haber trabajado más de la mitad de su vida como autónoma, el ingreso de apenas 700 euros que recibe por la incapacidad total le genera una enorme incertidumbre. "¿Qué vida le voy a dar a mis hijos después de haberme llevado 20 años trabajando y pagando porque soy autónoma?", se pregunta angustiada.

Alamy Stock Photo Fachada de una Oficina de la Seguridad Social en Alicante

Una lucha por la dignidad

La historia de Llésica no es solo la de una mujer luchando contra un cuerpo castigado, sino la de alguien que reclama ser escuchada y pide justicia. "Yo no te estoy pidiendo una mínima vital, no, te estoy pidiendo algo que es mío, que por justicia me lo debes", insiste. Casos como el suyo evidencian la complejidad de estos procesos, donde, como explican expertos en COPE, tener una discapacidad no siempre garantiza la incapacidad permanente.

Su voz, aunque quebrada, se mantiene firme como un recordatorio de que detrás de cada informe médico hay una vida que merece dignidad. A pesar de que le han concedido una cita para una resolución en el año 2027, Llésica no se rinde y demuestra que, incluso en los días más difíciles, le queda fuerza para reclamar lo que le corresponde.