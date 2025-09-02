Publica un vídeo de su hijo Bruno antes de empezar el colegio en Barcelona y recibe la respuesta de un famoso deportista: "Me hizo recordar mi infancia"

La vuelta al cole es, para muchos padres, la ecuación perfecta que marca el inicio de la vuelta a la rutina. Vuelven los horarios, las actividades extraescolares, la compra de los libros y preparar la mochila cada noche para no ir extremadamente atropellados de tiempo a la mañana siguiente.

Los niños vuelven a ver a sus amigos y a sus profes, los deberes y las responsabilidades. Muchos niños esperan ese momento con ansias. Sin embargo, lamentablemente, no es para todos igual. Y mientras hay algunos que lo esperan con ganas, para otros es una enorme pesadilla. Y este es un tema que ha abordado este martes María José Navarro en su Historia del Día.

"Para algunos chicos volver no significa pasarlo bien", ha dicho la periodista. Y así lo ha recordado un famoso deportista español después de ver el vídeo del pequeño Bruno.

Bruno es un niño de 13 años con una enfermedad neurodegenerativa, quien el curso anterior no pudo integrarse en su anterior instituto, que no respetó sus adaptaciones. Esto, a la larga, acabó afectando a su rendimiento escolar. El pequeño no podía jugar en el patio como sí lo había hecho en primaria y al final ha podido cambiar de centro.

A tan solo unos días que me arranque de nuevo el curso, los padres de Bruno han publicado un vídeo del pequeño en sus redes sociales, en el que dice: "Vuelven las clases y también esos recreos. Es que el patio es un lugar para reír, jugar y hacer amigos. A veces algunos se quedan fuera porque hablan diferente, porque vamos en silla de ruedas. Todos merecemos disfrutar del patio sin miedo, sin burlas, con respeto".

EL MENSAJE DE ESTE FAMOSO DEPORTISTA AL PEQUEÑO BRUNO

El vídeo del pequeño Bruno ha recorrido las redes sociales y ha llegado hasta Álex Roca, "primer atleta del mundo en completar una maratón sobreponiéndose a una parálisis cerebral". El pequeño Bruno ha recordado a Roca su infancia porque "había niños que no querían jugar con él solo porque era diferente".

Agencias Imagen de recurso de Álex Roca participando en una maratón

Por eso, el propio atleta español ha publicado también un vídeo en el que da voz al niño: "Me ha hecho recordar cuando yo era pequeñito y me invitaban a los fiestas de cumpleaños y había niños y niñas que no me conocían, que no querían jugar conmigo. Y hoy vengo a decir a los papás, mamás, abuelos, tutores, por favor, información a los niños y niñas que son el futuro y deben saber y respetar la diferencia".

Son las palabras de Álex Roca, cuya voz pone su mujer Carmen Maza. Esto, según Navarro, es el vivo ejemplo "de que las personas diferentes tienen derecho a todo, sobre todo al amor". Finalmente, ha mandado un mensaje a todos los niños, así como a sus padres: "Además del bocadillo, me mande usted al colegio al nene o a la nena con un recadito. El recreo, criaturas, es de todos".