Cuatro jóvenes de Huelva le piden a su abuela que lea en voz alta el nombre de una famosa marca de ropa y es un éxito inmediato

Arranca la nueva temporada de 'Herrera en COPE' y una de las secciones que no podía faltar es la Historia del Día, con María José Navarro, quien cada día intenta sacar una sonrisa a todos nuestros oyentes. Este lunes, y con motivo de la vuelta a la rutina para la gran mayoría de españoles, ha querido recordar este momento protagonizado por cuatro jóvenes de Huelva y su abuela Paquita.

Instagram Pantallazo del vídeo en el que las nietas proponen a su abuela leer estas famosas marcas

Se trata de un vídeo que ha publicado recientemente una de ellas en su perfil de Instagram. María José Navarro decía: "Si ustedes han estado en el pueblo este verano, enhorabuena, eso significa que tienen pueblo, un privilegio solo de los suertudos y significa que posiblemente les quede familia en el pueblo y que les viva algún abuelo", ha comenzado.

A continuación, cuenta la historia de esta entrañable abuela: "A Paquita le han llegado sus cuatro nietas, cuatro nietas adolescentes y le han propuesto a la abuela un juego. Ellas dan un trago de agua y lo mantienen en la boca hasta ver si lo aguantan o lo tienen que escupir de la risa. ¿Y qué tiene que hacer Paquita? Leer las de moda que le han escrito en un papel".

María José Navarro continúa: "Paquita tiene el pelo levantado por detrás porque a las abuelas Se les clava mucho la almohada, lo habrán notado. Y lleva una batita de verano, un bambito, el uniforme del veraneo español. Y ahí está, haciendo reír a sus nietas, sin entender cómo puede la gente orientarse con estas marcas".

Finalmente, apunta: "Bendita Paquita, benditas las abuelas que tienen esa gracia natural sin necesidad de postureo y benditos los pueblos que nos ofrecen esos veranos inolvidables que nos quitan años".

El inesperado detalle de una nieta con su abuela que la hace llorar y volver a su niñez, entre las historias del día

Los abuelos son eternos y eso es algo que, con el paso de los años, cada vez comprendemos con mayor fuerza. Lo cierto es que, muchas veces, son protagonistas de todo tipo de historias. Algunas divertidas, como las de Paquita, que con este sencillo juego consiguió hacer reír a su nietas. Otras, sin embargo, son ellas las que reciben.

Y esta fue otra historia que trajo hace algunos meses María José Navarro y que también nos revolvió el corazón. En esta ocasión, la protagonista es Ángeles, quien gracias a su nieta Irene revivió un momento de su infancia. La nieta sentó a su abuela en un sofá, le puso unos auriculares y le dio al play de una vieja grabadora donde una cinta de las antiguas todavía funcionaba.

