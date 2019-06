Muere el árbol que plantaron Trump y Macron en la Casa Blanca como símbolo de amistad

Fue una escena bucólica en los jardines de la Casa Blanca, allá por abril de 2018.

En ella se ve al presidente estadounidense, Donald Trump, y al presidente francés, Emmanuel Macron, plantando un roble. Detrás, aparecen sus respectivas esposas, Melania y Brigitte.

Macron llevó ese árbol a Trump durante su visita de Estado. Provenía de un bosque del norte de Francia donde 2.000 soldados estadounidenses murieron en la batalla de Belleau, durante la Primera Guerra Mundial. Era un símbolo de amistad.

The French and American peoples have always fought side by side to defend common values. That is the meaning behind the gift I gave @realDonaldTrump. Discover the story of the Belleau oak tree (now at the White House): pic.twitter.com/jzPNstyFNT