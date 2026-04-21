Mamen, joven albañil de Badajoz: "Antiguamente mi trabajo era más duro; hoy en día no te dejan estar a las cuatro de la tarde al sol"

Ahora que ya está en marcha la regularización extraordinaria de personas migrantes, hay un sector que les espera de manera especial. En la construcción hace falta mucha mano de obra y, si bien es cierto que muchos de ellos llegan sin formación, puede ser una solución para acelerar algunas obras que se hacen urgentes.

Pues resulta que, en el tajo, nos hemos encontrado a Mamen.

Mamen Acevedo es de Badajoz, tiene 25 años y es albañil, como su padre. Mamen está ahora mismo en un programa escala de su ayuntamiento que combina formación y prácticas. Y está contentísima.

El padre, como Vds se pueden imaginar, está muy orgulloso de Mamen, que no piensa en la profesión como algo pasajero.

Mamen Acevedo pasará el verano bañándose en la piscina que ella misma ha ayudado a construir y con esa ilusión afronta ese nuevo caminito que ha abierto, que enorgullece a su padre y a muchas de nosotras.

LA ALBAÑILERÍA, UN TRABAJO GRATIFICANTE PARA MAMEN

Para Mamen, trabajar en la albañilería resulta muy satisfactorio. Como ejemplo, menciona su colaboración en la construcción de la piscina de San Roque: explica que en verano podrá disfrutar bañándose en un lugar que ella misma ha ayudado a crear, algo que le produce orgullo al verlo terminado.

MÁS DETALLES DE SU HISTORIA Mamen, la joven albañil de Badajoz que derriba los prejuicios del sector

Además, la joven rompe con la idea de que se trata de un oficio excesivamente duro. Aunque admite que antes sí lo era más, asegura que actualmente las condiciones han mejorado gracias a herramientas más modernas y a cambios en la legislación laboral. Señala que en verano no se permite trabajar a pleno sol a ciertas horas, ya que el horario se reduce, y que también existen límites legales sobre el peso que se puede cargar.

Pensando en el futuro, a Mamen le gustaría orientarse hacia el interiorismo, ya que siente especial interés por los detalles finales y los acabados. También desea que su experiencia sirva de motivación para otras mujeres.

Le haría mucha ilusión que más mujeres se animaran a entrar en este sector, consciente de que muchas no lo hacen por temor. Por eso, insiste en la importancia de eliminar los prejuicios y anima a dejar atrás esas barreras.

COPE Imagen de la obra