Mamen, la joven albañil de Badajoz que derriba los prejuicios del sector

Mamen Acevedo, una joven de 25 años de Badajoz, ha decidido romper con los estereotipos para abrirse camino en un sector tradicionalmente masculino: la albañilería. Su vocación nació en el entorno familiar, donde, a pesar de que la construcción era algo cotidiano, notó la ausencia de mujeres. "Nunca he visto que mi padre tuviese una compañera", explica, lo que la llevó a preguntarse: "¿Por qué yo no puedo hacerlo?".

¿Por qué yo no puedo hacerlo?"

La decisión de Mamen generó una mezcla de emociones en su familia. Su padre se sintió muy orgulloso, pero al mismo tiempo, le invadió el miedo a que su hija se enfrentara a un mundo de hombres. "Él no quería que se burlaran de mí o me dijeran cosas, lo típico", confiesa la joven.

Formación y experiencia sin prejuicios

Actualmente, Mamen participa en un proyecto escala del ayuntamiento que combina formación y trabajo. El programa consta de tres meses de formación, seguidos de nueve meses de trabajo para el consistorio y seis meses de prácticas en una empresa.

Afortunadamente, los temores de su padre no se han materializado. Mamen asegura no haber sufrido ningún tipo de discriminación. "No he escuchado ningún tipo de comentario, no me han hecho ningún tipo de burla, al revés. Me han tratado igual, es que somos iguales", afirma con rotundidad.

Un trabajo gratificante y moderno

Para Mamen, la albañilería es un trabajo muy gratificante. Pone como ejemplo su participación en las obras de la piscina de San Roque: "En verano me voy a ir a bañar, y es algo que yo he hecho, que está bonito porque lo he hecho yo".

La joven también desmitifica la dureza del oficio. Aunque reconoce que "antiguamente sí que era más duro", sostiene que hoy en día ha mejorado gracias a herramientas más avanzadas y a la nueva legislación laboral. "Hoy en día, cuando es verano, no te dejan estar a las 4 de la tarde al sol, es horario reducido", y por ley, "no puedes coger más de ciertos kilos".

Futuro en el interiorismo y un mensaje para otras mujeres

De cara al futuro, a Mamen le gustaría especializarse en interiorismo, ya que le "encantan los acabados". Su mayor deseo es que su ejemplo sirva para inspirar a otras.

"Me haría muchísima ilusión que muchas mujeres se animaran", declara, consciente de que muchas no dan el paso por miedo. Por ello, lanza un mensaje claro y directo para acabar con las dudas: "esos prejuicios hay que quitarlos".